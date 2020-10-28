По словам главы государства, в Литве, как и во всей Европе, быстро распространяется вирус, поэтому особенно важна слаженная передача власти.

"Просто нет времени для поствыборной эйфории. Новое правительство обязано сразу же обладать четким планом контроля над пандемией и командой, готовой это делать", – заявил президент на пресс-конференции в среду.

"Распространение коронавируса в Европе и в Литве все сложнее контролировать, поэтому всех нас ждут большие испытания. Общество и бизнес, а это означает, что вся Литва должна пережить период не прогнозированных ранее вызовов. Поэтому сегодня очень важно слаженная передача власти", – добавил он.

Науседа сказал, что в контексте пандемии коронавируса важно обеспечить, чтобы кризис не увеличивал социальный отрыв и бедность.

Об этом руководитель страны заявил в среду, представляя свое видение государства благополучия в связи с приближением переговоров о составе нового правительства.

По его словам, государство и общество станут более справедливыми тогда, когда в стране сократится разница в доходах.

"О более справедливом государстве и обществе можно будет говорить тогда, когда соотношение между крупнейшими и самими низкими доходами будет составлять хотя бы не более пяти раз", – заявил в среду на пресс-конференции Науседа.

"На пути к этой цели важно обеспечить, чтобы пандемия коронавируса не оказала долгосрочного воздействия на социальное отчуждение и бедность", – подчеркнул руководитель страны.

Он также сказал, что об общественном благополучии можно судить по тому, как социум заботится о пожилых людях, поэтому президент повторил стремление активнее повышать пенсии.

"Пенсии должны повышаться интенсивнее, чтобы их уровень соответствовал стандартам Западной Европы, поэтому я выдвигал и в будущем буду выдвигать изменения к законам", – сказал Науседа.

Глава государства также добавил, что с цель сокращения социального отрыва также важно обеспечивать эффективную региональную политику, чтобы снизить давление на людей искать счастье в столице или за границей.

"Добиться этого не удастся без самостоятельных самоуправлений. Вместе со своей командой и другими органами власти я буду стремиться к тому, чтобы в регионах страны средняя заработная плата достигала не менее 85% уровня столичного региона", – добавил он.

После того, как в середине октября правительство представило проект бюджета 2021 года, администрация президента отметила, что выступает за повышение пенсий в следующем году не на 7%, как предложено в проекте, а на 9%, также быстрее должен расти не облагаемый налогами минимум доходов.