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Неправительственная организация Transparency international призывает страны Евросоюза (ЕС) и международное сообщество усилить давление на власти Беларуси, чтобы те прекратили насилие против мирных протестующих.
Transparency international призывает ЕС усилить давление на власти Беларуси
© Itar-Tass / Scanpix

"Вместе с Евросоюзом и всем международным сообществом наши правительства обязаны увеличивать свою поддержку и использовать все доступные дипломатические и политические средства в целях создания максимального давления на власти Беларуси, чтобы насилие было прекращено как можно скорее", - говорится в распространенном во вторник совместном заявлении Европейского и Центрально-азиатского отделов.

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Также в обращении приветствуется решение правительства Литвы о предоставлении убежища кандидату в президенты от оппозиции Светлане Тихановской "после того, как были угрозы в адрес ее детей", и предложение продлить помощь ЕС пострадавшим от насилия.

В заявлении также говорится: "Большинство из нас видели жестокое насилие на улицах своих государств, которое было ответом на мирные протесты. Слезоточивый газ и резиновые пули не смогут остановить людей навсегда. Мы уверены, что белорусы уже скоро увидят перемены, которые они заслужили".

В среду главы стран ЕС будут обсуждать вопрос о санкциях в отношении Беларуси.

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