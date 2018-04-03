Еще перед встречей было сказано, что это не будет обычной, короткой встречей для фиксации рукопожатий перед камерами,планировалась продолжительная встреча четырех стран на высшем уровне.

Это значит, что Трамп выделил главам стран Балтии больше времени, чем во время рабочей встречи, включая совместный обед и пресс-конференцию.

Такой статус встрече был дан, поскольку страны Балтии в этом году отмечают свое столетие. Кроме того, Трамп хочет продемонстрировать страны Балтии как пример повышения бюджета на оборону – Литва, Латвия и Эстония выделяют на оборону предусмотренный стандартом 2% ВВП, и по этому показателю опережают многие страны Европы.

Сначала глав стран Балтии - Далю Грибаускайте, Керсти Кальюлайд и Раймондса Вейониса - в Белом доме ждал обед.

Во время короткой пресс-конференции Трамп от имени жителей США поблагодарил страны Балтии за "глубокую отличающуюся выносливостью" дружбу между народами, которая сохранила свою важность в течение 100 лет.

"За годы брутальной советской оккупации США никогда не отказывались признавать независимость стран Балтии", – акцентировал президент Америки. "Все три страны Балтии - преданные и полноценные страны НАТО и хочу поблагодарить вас за ваше участие, вы выделяете 2% ВВП на оборону, – сказал Трамп, – когда страны преданы миру, они инвестируют в это".

"Ваше обязательство разделить бремя - пример того, как это бремя вместе должны нести другие страны НАТО и партнеры во всем мире", – сказал он. "Страны Балтии также участвуют в борьбе с террористами "Исламского государства", посылая своих инструкторов", – заметил Трамп.

Он также подчеркнул важность экономического сотрудничества. "Мы сотрудничаем, чтобы улучшить диверсификацию энергетических источников в балтийском регионе, особенно это касается сжиженного природного газа, количество потребления которого в ваших странах растет", – продолжил глава США.

Он упомянул и о столетнем юбилее стран Балтии: "Благодарю за возможность вместе отметить этот праздник. Страны Балтии могут быть уверены, что США останутся верным другом и союзником".

На вопрос эстонской журналистки о том, как Трамп оценивает президента России Владимира Путина - как врага или как человека, с которым можно завязать диалог, глава Белого дома ответил, что не исключает возможности сотрудничества с Путиным.

"Я надеюсь, что можно будет завязать диалог, а если нет - вы первые об этом узнаете", - сказал Трамп.

"Я на самом деле являюсь самым строгим критиком России", - подчеркнул он, напомнив, что он выслал больше всего российских дипломатов.

"Я демонстрирую твердость руки", - заметил Трамп.

По его словам, завязать диалог и договориться с Россией, как и с Китаем, - это хорошо.

"Я думаю, что наши отношения с Россией должны быть очень хорошими. А также с президентом Путиным. Но может быть, этого не случится", - сказал президент США.

Даля Грибаускайте во время пресс-конференции акцентировала важность коллективной обороны: "Мы все понимаем важность НАТО для нас всех и необходимость совместных инвестиций в оборону. Мы говорили с президентом, я пошутила, что (...) иногда для принятия решения нам нужно непредсказуемое лидерство. Такое лидерство мы видим в Дональде Трампе".

"Без рычагов давления НАТО не было бы дополнительных расходов на оборону, не было бы решения о ротации военных США в наших странах, не было бы желания решать вопрос воздушной полиции, что для нас очень важно", – прибавила она. "Мы надеемся, что следующие 100 лет будут еще лучше, мы станем еще ближе и достигнем большего", – продолжила Грибаускайте.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично призвал президента Литвы Далю Грибаускайте признать его заслуги перед НАТО

"Три балтийских президента только что сказали мне, что благодаря Трампу НАТО начал выделять значительные суммы денег. Этого никогда бы не случилось, поэтому НАТО стал намного сильнее. Может быть, вы хотели бы сказать это, вы хотели бы сказать это, госпожа президент? Пожалуйста", - Трамп обратился к Грибаускайте во время встречи в Вашингтоне.

"Это Трамп, кто внес изменения в НАТО? Это очень рискованный вопрос, но если она скажет, что она сказала в Овальном кабинете... ", - сказал Трамп.

Президент Литвы ответила, что руководство США важно для НАТО, и союзники должны сначала выполнить свою домашнюю работу, прежде чем просить о поддержке. В качестве примера она представила решение прибалтийских стран выделить 2% ВВП.

"Я могу повторить, что это очень хорошее давление для всех нас, для всех членов НАТО, большое давление на всю политическую элиту, которая думает, что кто-то другой должен их защищать, но не они сами", - сказала Грибаускайте.