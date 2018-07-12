"Возможно, мы это обсудим", - заявил в четверг Д. Трамп, отвечая на вопрос о том, будет ли он рассматривать возможность остановки военных учений в Балтийских странах, если об этом попросит В. Путин.

Руководитель США, участвующий в саммите НАТО, также заявил, что обсудит с президентом России соглашения по контролю над вооружениями и множество других вопросов.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в среду отметила, что у нее вызывает беспокойство предстоящая встреча Д. Трампа и В. Путина.

"У нас всегда вызывает обеспокоенность. Мы знаем, кто такой В. Путин, мы знаем, кто наш сосед, и знаем, чего нам можно ожидать. Поэтому мы со всей серьезностью относимся к этой встрече и к возможным результатам", - сказала президент в среду журналистам в Брюсселе, куда она приехала на саммит НАТО.

Предстоящую на этой неделе встречу президентов США и России Д. Грибаускайте сравнила с переговорами Д. Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Результаты этих переговоров президент Литвы назвала "противоречивыми".

После встречи с северокорейским лидером Д. Трамп в июне неожиданно объявил, что прекратит совместные военные учения с Южной Кореей.

О прекращении учений руководитель США сообщил после того, как подписал с Ким Чен Ыном документ, которым Северная Корея обязуется "стремиться к полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Критики говорят, что декларации недостает содержательности и конкретности, некоторые видят в этом предупреждение, что Д. Трамп может пойти на неожиданные уступки относительно сил США в Восточной Европе.