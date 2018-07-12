"Возможно, мы это обсудим", - заявил в четверг Д. Трамп, отвечая на вопрос о том, будет ли он рассматривать возможность остановки военных учений в Балтийских странах, если об этом попросит В. Путин.
Руководитель США, участвующий в саммите НАТО, также заявил, что обсудит с президентом России соглашения по контролю над вооружениями и множество других вопросов.
Президент Литвы Даля Грибаускайте в среду отметила, что у нее вызывает беспокойство предстоящая встреча Д. Трампа и В. Путина.
"У нас всегда вызывает обеспокоенность. Мы знаем, кто такой В. Путин, мы знаем, кто наш сосед, и знаем, чего нам можно ожидать. Поэтому мы со всей серьезностью относимся к этой встрече и к возможным результатам", - сказала президент в среду журналистам в Брюсселе, куда она приехала на саммит НАТО.
Предстоящую на этой неделе встречу президентов США и России Д. Грибаускайте сравнила с переговорами Д. Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Результаты этих переговоров президент Литвы назвала "противоречивыми".
После встречи с северокорейским лидером Д. Трамп в июне неожиданно объявил, что прекратит совместные военные учения с Южной Кореей.
О прекращении учений руководитель США сообщил после того, как подписал с Ким Чен Ыном документ, которым Северная Корея обязуется "стремиться к полной денуклеаризации Корейского полуострова".
Критики говорят, что декларации недостает содержательности и конкретности, некоторые видят в этом предупреждение, что Д. Трамп может пойти на неожиданные уступки относительно сил США в Восточной Европе.
Трамп на встрече с Путиным собирается обсуждать военные учения в странах Балтии (4)
Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующий...
Президент Литвы: "позитивная агрессия" Трампа сработала (77)
В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте заявила,...
Грибаускайте желает Трампу на встрече с Путиным быть "максимально непредсказуемым" (47)
Президент Даля Грибаускайте говорит, что в среду...
Литовский политолог о БелАЭС: cамый безопасный вариант — это чтобы такого проекта не было (14)
Белорусский Госатомнадзор в целом доволен европейской...
Карбаускис указал, что в поле зрения его комиссии может оказаться и президент (4)
Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что в поле...
TOP новостей
Президент Литвы: "позитивная агрессия" Трампа сработала (77)
В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте заявила,...
Развязка в истории внебрачного ребенка Гражулиса - появились результаты теста (25)
Молодая жительница Паланги Бируте Навицкайте,...
Ольга Полевикова стала руководителем Русского драматического театра Литвы (25)
11 июля в Министерстве культуры состоялся конкурс на...
Работодатели не находят в Литве работников за 1000 евро (48)
Работников некоторых специальностей в Литве не...