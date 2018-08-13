Выясняется, что ни один из литовских европарламентариев среди 850 коллег не попадает в сотню лучших.
Едва ли не половина представителей Литвы - среди наименее продвинутых. Самую худшую оценку получил лидер Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевский. Хуже работали всего 27 европарламентариев из 751. Эксперты говорят, что нет ничего странного в том, что часть членов ЕП лишь имитирует работу, ощущая крайне слабый интерес общества к деятельности ЕП.
По словам политолога Рамунаса Вильпишаускаса, европарламентарии мало интересуются мнением своей партийной группы и голосуют в соответствии с мнением этой группы, зачастую особо не углубляясь в рассматривающиеся вопросы.
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