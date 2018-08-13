Согласно данным интернет-сайта, который анализирует статистику работы, некоторые представители Литвы в Европарламенте (ЕП) входят в число тех, кто работает хуже всех, сообщила программа Литовского ТВ "Панорама".
Europos Parlamentas Briuselyje
© Reuters / Scanpix

Выясняется, что ни один из литовских европарламентариев среди 850 коллег не попадает в сотню лучших.

Едва ли не половина представителей Литвы - среди наименее продвинутых. Самую худшую оценку получил лидер Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевский. Хуже работали всего 27 европарламентариев из 751. Эксперты говорят, что нет ничего странного в том, что часть членов ЕП лишь имитирует работу, ощущая крайне слабый интерес общества к деятельности ЕП.

По словам политолога Рамунаса Вильпишаускаса, европарламентарии мало интересуются мнением своей партийной группы и голосуют в соответствии с мнением этой группы, зачастую особо не углубляясь в рассматривающиеся вопросы.

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