aA
Глава правящей Избирательной акции поляков Литвы, европарламентарий Вальдемар Томашевский говорит, что импичмент члену Сейма Ирине Розовой – это ход оппозиции с целью раскола правящего большинства.
Томашевский вступился за Розову: это политический ход, процесс даже не начнется
© DELFI / Kiril Čachovskij

Он не комментирует, почему под решением о создании комиссии по импичменту намерены подписаться и некоторые представители правящих, и прогнозирует, что процесс лишения И. Розовой депутатского мандата даже не начнется.

"Одна тема закончена, закрыта, это продолжавшиеся три месяца пустые нападки на министра Ярослава Наркевича. Теперь кто-то хочет открыть вторую тему", – сказал В. Томашевский в четверг BNS.

Статьи по теме:
Карбаускис обещает подписаться под инициативой импичмента Розовой  (27)
Литовская оппозиция инициирует вотум недоверия Розовой: и это еще не все  (95)

"Я считаю, что это политический ход оппозиции, чтобы открыть новую тему, чтобы снова можно было говорить о большинстве, пытаться его рассорить", – сказал он.

Импичмент И. Розовой инициировали представители оппозиции из парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), расследующего связи парламентария с российскими дипломатами.

Сейчас составляется текст импичмента, в начале следующей недели планируется собрать необходимые подписи парламентариев.

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис и председатель КНБО Дайнюс Гайжаускас сообщили, что тоже подпишутся под инициативой импичмента.

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Кто на самом деле стоит за спиной Наркевича: им и тень Кремля не страшна (89)

Дискриминация по национальному признаку. Оценивать по...

Глава комитета: Расследование в отношении Розовой будет приостановлено из-за бюджета (6)

Глава Комитета по национальной безопасности и обороне...

"Меня не убедило": в справке ДГБ Литвы Розова ничего угрожающего не нашла Томашевский о справке ДГБ: "Здесь практически ничего нет" (59)

Член парламента Литвы Ирина Розова заявляет, что не...

TOP новостей

Кто на самом деле стоит за спиной Наркевича: им и тень Кремля не страшна (89)

Дискриминация по национальному признаку. Оценивать по...

Новые правила в Литве действуют давно, но водители еще их не усвоили (30)

Несмотря на то, что некоторые муниципалитеты в Литве...

Литовское государство сделало информацию открытой: доходы и расходы страны – как на ладони (19)

С 23 января в открытом доступе появились все данные...

Крупнейшие зарплаты в Литве – в компаниях иностранного капитала (2)

Самые высокие зарплаты в Литве в 2018 году платили...

Глава Vilniaus vandenys о загрязнениях: все расходы взыщем с компаний

Генеральный директор Vilniaus vandenys Марюс Швайкаускас...