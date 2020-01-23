Томашевский вступился за Розову: это политический ход, процесс даже не начнется

Он не комментирует, почему под решением о создании комиссии по импичменту намерены подписаться и некоторые представители правящих, и прогнозирует, что процесс лишения И. Розовой депутатского мандата даже не начнется.
"Одна тема закончена, закрыта, это продолжавшиеся три месяца пустые нападки на министра Ярослава Наркевича. Теперь кто-то хочет открыть вторую тему", – сказал В. Томашевский в четверг BNS.
"Я считаю, что это политический ход оппозиции, чтобы открыть новую тему, чтобы снова можно было говорить о большинстве, пытаться его рассорить", – сказал он.
Импичмент И. Розовой инициировали представители оппозиции из парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), расследующего связи парламентария с российскими дипломатами.
Сейчас составляется текст импичмента, в начале следующей недели планируется собрать необходимые подписи парламентариев.
Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис и председатель КНБО Дайнюс Гайжаускас сообщили, что тоже подпишутся под инициативой импичмента.
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