Томашевский вступился за Розову: это политический ход, процесс даже не начнется

Он не комментирует, почему под решением о создании комиссии по импичменту намерены подписаться и некоторые представители правящих, и прогнозирует, что процесс лишения И. Розовой депутатского мандата даже не начнется.

"Одна тема закончена, закрыта, это продолжавшиеся три месяца пустые нападки на министра Ярослава Наркевича. Теперь кто-то хочет открыть вторую тему", – сказал В. Томашевский в четверг BNS.

"Я считаю, что это политический ход оппозиции, чтобы открыть новую тему, чтобы снова можно было говорить о большинстве, пытаться его рассорить", – сказал он.

Импичмент И. Розовой инициировали представители оппозиции из парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), расследующего связи парламентария с российскими дипломатами.

Сейчас составляется текст импичмента, в начале следующей недели планируется собрать необходимые подписи парламентариев.

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис и председатель КНБО Дайнюс Гайжаускас сообщили, что тоже подпишутся под инициативой импичмента.