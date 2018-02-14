Как сообщила Избирательная акция поляков Литвы, встреча состоялась в Президентском дворце. В ходе сорокаминутной беседы обсуждались направления укрепляющегося сотрудничества Литвы и Польши, проблемы польского нацменьшинства в Литве.
Эта встреча состоялась накануне трехдневного визита А. Дуды в Литву. Польский президент прибудет в Вильнюс в четверг, где встретится с местными поляками.
В пятницу А.Дуда с другими руководителями стран региона и ведомств Евросоюза примет участие в мероприятиях по случаю столетия восстановления государственности Литвы, а в субботу обсудит двухсторонние отношения с президентом Далей Грибаускайте.
В Литве проживает около 200 тыс. поляков. Польша в последние пять лет заморозила визиты высокого уровня в Вильнюс, обвиняя Литву в положении польского национального меньшинства. В последнее время отмечается потепление между двумя странами - в сентябре Литву посетил глава польского Сейма Марек Кухчиньский, в марте в Вильнюсе ждут польского премьера Матеуша Моравецкого.
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