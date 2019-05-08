Томашевский: президенту нужны честность и компетентность

Кандидат на пост президента Вальдемар Томашевский, который проголосовал на президентских выборах в среду, говорит, что необходимыми качествами для лидера страны являются честность и компетентность.
Valdemaras Tomaševskis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Самыми важными качествами являются два - компетентность и честность", - заявил журналистам в Вильнюсском городском самоуправлении лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС).

"Честность я бы даже назвал в первую очередь, потому что все кандидаты в президенты - люди компетентные", - добавил политик, в настоящее время являющийся членом Европейского парламента.

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Досрочное голосование на выборах президента Литвы и в референдумах продолжается

Кандидат подчеркнул, что его программа - лучшая, и направлена на "защиту простых людей, внедрение социальной справедливости и направление внутренней и внешней политики на повышение уровня жизни и доходов людей, чтобы было больше справедливости".

На пост президента, кроме В.Томашевского, баллотируются кандидат от "крестьян" премьер-министр Саулюс Сквернялис, консерватор Ингрида Шимоните, социал-демократ, еврокомиссар Витянис Повилас Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, член Европарламента Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, парламентарии Миндаугас Пуйдокас и Наглис Путейкис.

Лидер ИАПЛ-СХС также сообщил, что голосовал за расширение двойного гражданства и сокращение числа членов парламента.

"Я твёрдо верю, что мы должны ценить, уважать всех наших бывших граждан, мы не должны жалеть им второй паспорт", - сказал В.Томашевский.

Политик заявил, что его партия поддержит предложение о дальнейшем сокращении числа членов Сейма, чем было предложено сейчас.

В референдуме по сокращению числа членов Сейма предлагается со 141 уменьшить до 121.

Между тем в другом референдуме о двойном гражданстве предлагается установить, что литовское гражданство не теряется "гражданином Литовской Республики по происхождению, который приобрёл гражданство страны, соответствующей критериям европейской и трансатлантической интеграции, выбранным Литовской Республикой.

В настоящее время в Конституции установлено, что гражданство Литвы у выехавших из страны после провозглашения независимости сохраняется в предусмотренных законом отдельных очень строгих случаях.

Выборы президента и голосование на референдумах состоятся в ближайшее воскресенье. Избирательные участки будут работать с 7 до 20 час.

Второй тур президентских выборов, если потребуется, состоится 26 мая.

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