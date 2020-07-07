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Лидером входящей в парламентское правящее большинство партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) остается Вальдемар Томашевский.
Партия в минувшую субботу сообщила о переизбрании Томашевского на съезде ИАПЛ-СХС в пятницу.
Томашевский третий срок полномочий работает в Европарламенте.
В сейме Литвы работает восемь членов ИАПЛ-СХС, у партии 56 представителей в нескольких горсоветах.
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