Партия в минувшую субботу сообщила о переизбрании Томашевского на съезде ИАПЛ-СХС в пятницу.

Томашевский третий срок полномочий работает в Европарламенте.

В сейме Литвы работает восемь членов ИАПЛ-СХС, у партии 56 представителей в нескольких горсоветах.