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Лидером входящей в парламентское правящее большинство партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) остается Вальдемар Томашевский.
Valdemaras Tomaševskis
Valdemaras Tomaševskis
© DELFI / Andrius Ufartas

Партия в минувшую субботу сообщила о переизбрании Томашевского на съезде ИАПЛ-СХС в пятницу.

Томашевский третий срок полномочий работает в Европарламенте.

В сейме Литвы работает восемь членов ИАПЛ-СХС, у партии 56 представителей в нескольких горсоветах.

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