"Я сразу же подам совету заявление об отставке. В этом нет никаких проблем", – заявил минувшей ночью Томашевский.
Если в 3.45 ч. ИАПЛ-СХС в многомандатных округах показывала результат 4,99%, то утром было уже 4,83%.
Томашевский надеялся, что партия преодолеет установленный барьер.
"Мы сохраняем крепкую позицию в Вильнюсском крае (...) но видим, что в других районах поддержка ослабела. Во-первых, из-за конкуренции с теми партиями, которые апеллируют к христианским ценностям. Один-другой проголосовал за эти партии. При такой борьбе было сложно удержать прежние позиции", – сказал Томашевский.
Он также считает, что на выборы, из-за угрозы коронавируса, пришло меньше людей.
Четыре года назад ИАПЛ-СХС получила 5,48% и 5 мандатов в парламенте. Всего в парламенте у нее было 8 представителей.
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