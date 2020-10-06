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Председатель партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский говорит, что планов участвовать в формировании правящего большинства после выборов в Сейм у партии нет, однако если она и примет в этом участие, то не станет входить в коалицию с консерваторами.
Valdemaras Tomaševskis
Valdemaras Tomaševskis
© DELFI / Domantas Pipas

"Это не является целью. Если мы будем видеть, что в Сейм придут люди, которые хотят послужить простому человеку, тогда, конечно, мы примем участие в формировании этой коалиции", - сказал журналистам во вторник В. Томашевский, который пришел досрочно проголосовать в самоуправлении Вильнюсского района.

"Если большинство получат те, кто правил в нашей стране 30 лет и не думал о простом человеке, то нам там делать нечего", - сказал он.

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В. Томашевский также не указал, на какое число мандатов для партии в Сейме он рассчитывает.

По его словам, как поражение он расценил бы ситуацию, если бы после выборов в Сейме оказалось меньше членов партии, чем сейчас. Сейчас в парламенте работают восемь членов ИАПЛ -СХС.

Политик также сказал, что после парламентских выборов не видит возможности сотрудничества только с одной партией - с консерваторами.

"Пока партию консерваторов возглавляет клан Ландсбергисов, мы не видим никаких возможностей сотрудничать с ними на высшем уровне", - сказал В. Томашевский.

Выборы в Сейм Литвы состоятся 11 октября, с понедельника по четверг проводится досрочное голосование.

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