Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС) не будет спешить с подключением к переговорам о правящей коалиции, говорит председатель партии, европарламентарий Вальдемар Томашевский.
Valdemaras Tomaševskis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Пусть сначала договариваются правящие. (...) Мы получили их приглашение, анализируем", - сказал В. Томашевский BNS в четверг.

На вопрос, намерен ли он в пятницу встретиться с лидерами Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), В. Томашевский ответил: "Мы не планировали". Однако он добавил, что переговоры можно вести и по телефону.

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Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что в пятницу встретится с лидером ИАПЛ - СХС В. Томашевским по вопросу о будущей коалиции.

Лидеры ЛСКЗ, Литовской социал-демократической трудовой партии и партии "Порядок и справедливость" в четверг подписали меморандум о правящей коалиции, теперь они ждут присоединения к этому документу и представителей ИАПЛ - СХС.

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