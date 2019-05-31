"Пусть сначала договариваются правящие. (...) Мы получили их приглашение, анализируем", - сказал В. Томашевский BNS в четверг.
На вопрос, намерен ли он в пятницу встретиться с лидерами Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), В. Томашевский ответил: "Мы не планировали". Однако он добавил, что переговоры можно вести и по телефону.
Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что в пятницу встретится с лидером ИАПЛ - СХС В. Томашевским по вопросу о будущей коалиции.
Лидеры ЛСКЗ, Литовской социал-демократической трудовой партии и партии "Порядок и справедливость" в четверг подписали меморандум о правящей коалиции, теперь они ждут присоединения к этому документу и представителей ИАПЛ - СХС.
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