Председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), европарламентарий Вальдемар Томашевский утверждает, что его партия победила на муниципальных выборах в Вильнюсском округе.
Valdemaras Tomaševskis
© DELFI / Domantas Pipas

"Удалось получить 55 мест в советах самоуправлений в шести муниципалитетах, большинство мест мы получили в Вильнюсском округе. Это почетное первое место в Вильнюсском округе. А как мы прекрасно знаем, Вильнюсский округ - это треть Литвы, здесь проживает более 800 тыс. граждан нашей страны, Вильнюсский округ - это почти половина литовской экономики, здесь создается почти 42% ВВП Литвы", – заявил В. Томашевский в понедельник на пресс-конференции в Великокняжеском дворце.

Статьи по теме:
Политологи: победа комитетов на выборах в Литве говорит об эрозии партийной системы  (3)
Лидер "крестьян" Карбаускис: считать себя проигравшими не видим смысла  (9)

По предварительным данным Главной избирательной комиссии, Избирательная акция поляков вместе с Альянсом русских в целом получили 5% голосов избирателей.

Он обратил внимание на то, что на муниципальных выборах партия выдвинула своих кандидатов только в десяти из 60-ти самоуправлений.

Два кандидата ИАПЛ-СХС в первом туре были избраны мэрами. Самоуправление Вильнюсского района продолжит возглавлять Мария Рекст, получившая 52,48% голосов, мэром Шальчининкского района переизбран Здислав Палевич, он получил поддержку 75% голосовавших.

Во второй тур не прошел ни один из кандидатов этой партии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Клайпеде вызов Грубляускасу во втором туре бросит Вайткус В коалицию со всеми, кроме Титова (6)

В Клайпеде во втором туре выборов за пост мэра города...

Во второй тур выборов мэра Вильнюса вышли бывший и нынешний мэры - Зуокас и Шимашюс (34)

Во второй тур выборов мэра Вильнюса вышли бывший и...

Выборы: больше всего голосов избиратели отдали комитетам, из партий - консерваторам (58)

Во время муниципальных выборов в Литве при...

Литва: в первом туре муниципальных выборов избрано 19 мэров (1)

В первом туре муниципальных выборов в Литве избрано 19...

Политика

Экс-мэр Зуокас рад, что выборы принесут его либералам госдотацию

Кандидат в мэры Вильнюса во втором туре и бывший...

Ландсбергис называет муниципальные выборы "скромной победой" для консерваторов (3)

Председатель партии консерваторов Союз отечества -...

Томашевский: мы победили на выборах в Вильнюсском округе (6)

Председатель Избирательной акции поляков Литвы -...

Политологи: победа комитетов на выборах в Литве говорит об эрозии партийной системы (3)

Преобладание общественных избирательных комитетов на...

Лидер "крестьян" Карбаускис: считать себя проигравшими не видим смысла (9)

Лидер правящих в Литве "крестьян" Рамунас Карбаускис...

TOP новостей

Зарплаты в Литве продолжают расти: ощущаете ли вы их рост (40)

Департамент статистики сообщает, что в последнем...

Выборы: больше всего голосов избиратели отдали комитетам, из партий - консерваторам (58)

Во время муниципальных выборов в Литве при...

Каким будет состав муниципалитетов: в некоторых фиксируется единовластие

4 марта понемногу проясняется состав горсоветов...

Томашевский: мы победили на выборах в Вильнюсском округе (6)

Председатель Избирательной акции поляков Литвы -...

Реформа распугала копивших на пенсию: тысячи людей отказываются от накопления в пенсионных фондах (19)

Реформа системы пенсионного накопления дала жителям...