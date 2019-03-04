"Удалось получить 55 мест в советах самоуправлений в шести муниципалитетах, большинство мест мы получили в Вильнюсском округе. Это почетное первое место в Вильнюсском округе. А как мы прекрасно знаем, Вильнюсский округ - это треть Литвы, здесь проживает более 800 тыс. граждан нашей страны, Вильнюсский округ - это почти половина литовской экономики, здесь создается почти 42% ВВП Литвы", – заявил В. Томашевский в понедельник на пресс-конференции в Великокняжеском дворце.
По предварительным данным Главной избирательной комиссии, Избирательная акция поляков вместе с Альянсом русских в целом получили 5% голосов избирателей.
Он обратил внимание на то, что на муниципальных выборах партия выдвинула своих кандидатов только в десяти из 60-ти самоуправлений.
Два кандидата ИАПЛ-СХС в первом туре были избраны мэрами. Самоуправление Вильнюсского района продолжит возглавлять Мария Рекст, получившая 52,48% голосов, мэром Шальчининкского района переизбран Здислав Палевич, он получил поддержку 75% голосовавших.
Во второй тур не прошел ни один из кандидатов этой партии.
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