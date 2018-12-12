Подозрения были предъявлены после опроса в прокуратуре, которая проводит расследование дела об оскорблении памяти командира литовских партизан, боровшихся с советской властью.

Как сообщила прокуратура, в ходе досудебного расследования были установлены новые обстоятельства, расследование расширено и для проверки подстрекательств против группы людей любой национальности, расы, этнического происхождения, вероисповедания, а также по факту публичного одобрения международных преступлений, преступлений СССР или нацистской Германии против Литвы и ее жителей, их отрицания и грубого принижения.

В. Титову предъявлены подозрения по всем трем статьям, сообщила BNS пресс-секретарь Клайпедской окружной прокуратуры Инге Ротаутайте-Пукене.

По словам прокурора Клайпедской окружной прокуратуры Симонаса Гяниса, часть важной для расследования информации было стерто на цифровых носителя В. Титова, однако ее восстановили специалисты по судебной экспертизе.

"Именно эти данные позволили расширить список деяний, в которых он подозревается и подозрения, предъявляемые в ходе расследования", – цитируются слова С. Гяниса в пресс-релизе прокуратуры.

Правоохрана начала расследование в связи с тем, что политик несправедливо заявил, что по инициативе А. Раманаускаса-Ванагаса во время партизанской войны с советской властью якобы было убито 8 тысяч мирных жителей.

По информации прокуратуры, сейчас расследование проводится и по поводу появляющихся периодически в публичном пространстве высказываний В. Титова о партизанском движении, сопротивлявшемся советской власти в Литве.

В ходе расследования анализируются около 800 гигабайт цифровой информации, как изъятой во время обыска, так и собранной из открытых источников.

Главный административный суд Литвы несколько недель назад объявил, что, допустив такое высказывание, В. Титов нарушил присягу. Не дожидаясь голосования по импичменту ему, В. Титов подал в отставку с должности депутата горсовета.

В. Титов утверждает, что, высказываясь об А. Раманаускасе-Ванагасе, исходил из решения советского суда, однако историки подчеркивают, что это политическое сфабрикованное дело, а при расследовании деятельности партизан нельзя опираться только на дела их палачей - КГБ.

В независимой Литве суд реабилитировал партизанского командира, посмертно он удостоен высших государственных наград.