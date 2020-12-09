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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приветствует решение литовской правоохраны начать досудебное расследование пыток в Беларуси и призывает другие страны Европы последовать примеру Вильнюса.
Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja
© Scanpix

Так она комментировала BNS решение Генпрокурора Литвы Эвалдаса Пашилиса начать расследование возможных преступлений против человечности по заявлению гражданина Беларуси Максима Хорошина, в котором он утверждает, что его пытали сотрудники силовых структур, лояльные минскому режиму.

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"Мы приветствуем решение Генпрокуратуры Литвы начать уголовное расследование по делу М. Хорошина в рамках универсальной юрисдикции. Мы призываем и другие страны последовать за этой инициативной Литвы и начать расследование преступлений режима против человечности", – отметила С. Тихановская в среду в заявлении BNS.

"Ни один из случаев не может быть забыт, все случаи должны быть расследованы", – добавила она.

В среду генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сообщил, что начал досудебное расследование возможных пыток, которые считаются преступлением против человечности, за которые преследуют в международном масштабе.

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