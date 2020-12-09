Так она комментировала BNS решение Генпрокурора Литвы Эвалдаса Пашилиса начать расследование возможных преступлений против человечности по заявлению гражданина Беларуси Максима Хорошина, в котором он утверждает, что его пытали сотрудники силовых структур, лояльные минскому режиму.
"Мы приветствуем решение Генпрокуратуры Литвы начать уголовное расследование по делу М. Хорошина в рамках универсальной юрисдикции. Мы призываем и другие страны последовать за этой инициативной Литвы и начать расследование преступлений режима против человечности", – отметила С. Тихановская в среду в заявлении BNS.
"Ни один из случаев не может быть забыт, все случаи должны быть расследованы", – добавила она.
В среду генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сообщил, что начал досудебное расследование возможных пыток, которые считаются преступлением против человечности, за которые преследуют в международном масштабе.
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