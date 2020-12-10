В интервью BNS С. Тихановская подтвердила, что предложила представителям властей Литвы пересмотреть условия транзита, если "Беларуськалий" будет продолжать репрессии против работников по политическим причинам.

"Беларуськалий" пользуется литовскими железными дорогами и Клайпедским морским портом для экспорта собственной продукции. Норвежская компания Yara недавно предупредила, что может ограничить закупки удобрений у "Беларуськалия" по причинам репрессий.

"Беларуськаний" является одним из государственных предприятий Беларуси, которые находятся словно в кармане у А. Лукашенко. Работников этого предприятия увольняют за политическую позицию, поэтому мы начали говорить о санкция в отношении "Беларуськалия", – сказала в интервью BNS С. Тихановская.

"Прежде всего, мы начинаем с условных санкций. Сначала мы связались с (норвежской) Yara. Они поставили условия – если уволите работников, мы перестанем закупать вашу продукцию. Но увольнения продолжились, и санкции должны стать строже", – сказала она.

"Мы просим не закупать продукцию "Беларуськалия", чтобы деньги этих предприятий не поступали режиму А. Лукашенко. Это связано не только с "Беларуськалием", но также и с "Гродно Азотом", "Нафтаном" и другими компаниями, которые важны для режима. Но мы не говорим о вечной остановке – с приходом нового президента или переходного периода все связи должны быть возобновлены", – сказала С. Тихановская.

Ответ на вопрос о том, говорила ли она об этом с представителями правительства Литвы, был положительным.

"Да, мы говорили, но мнения политиков разделились. Мы подняли вопрос повышения цены транзита, привязки этого к условиям – если будете увольнять людей, мы поднимем цены и прекратим транзит. Чтобы были условия – если их не выполняете, мы введем дополнительные ограничения", – сказала С. Тихановская.

Говоря о Белорусской АЭС, С. Тихановская отметила, что на станции необходимо провести проверку безопасности по международным стандартам, а вопрос ее дальнейшей деятельности белорусские власти должны обсуждать с Литвой и другими заинтересованными странами.

С. Тихановская также сказала, что в зимние месяцы белорусские активисты демократических сил перейдут к подпольной революции, которая доставит неприятности режиму

Советник президента: санкции в отношении "Беларуськалия" требуют дополнительных дискуссий

"В будущем посмотрим, однако в данный момент это потребовало бы дополнительных дискуссий", – сказала в четверг утром в интервью радиостанции LRT А. Скайсгирите.

Она обратила внимание на то, что санкции в отношении этой компании применяются в масштабе Евросоюза, кроме того, важно оценить, не окажет ли это большого негативного влияния на рядовых людей.

"С одной стороны да, если компания работает на режим, она может попасть под санкции, с другой стороны, всегда следует учитывать и то, не отразится ли это на рядовых людях и, например, если в компании работают много людей, а на "Беларуськалии" работает несколько десятков тысяч человек, не отразится ли это на простых людях, работниках, на их благополучии", – сказал он.

"С санкциями мы не хотим перегибать палку, особенно когда они воздействуют на гражданское общество, с которым мы хотим иметь наилучшие отношения, и которое мы поддерживаем", – сказала советник президента.