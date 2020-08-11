"Она прибыла в Литву и в настоящее время в безопасности", - сообщил BNS министр.

Светлана Тихановская записала видео, в котором сказала, что "абсолютно самостоятельно" приняла тяжелое решение, и никто на него не мог повлиять.

"И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - говорит С.Тихановская в обращении.

"Люди, берегите себя, пожалуйста, - ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", -

Светлану Тихановскую из страны вывезли власти. Об этом Tut.by заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

По словам Ковальковой, отъезд Тихановской позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, которая была задержана за день до выборов.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", — сказала Ковалькова.

В понедельник С. Тихановская отказалась признавать победу в выборах Александра Лукашенко. Он объявила себя победителем выборов и призвала к передаче власти. В Беларуси несколько ночей продолжаются акции протеста против фальсификации результатов выборов.

Учительница английского языка 37-летняя С. Тихановская решила участвовать в президентских выборах после ареста мужа, популярного блогера Сергея Тихановского. В случае победы она обещала провести новые, свободные выборы.

На минувшей неделе также было арестовано немало членов ее предвыборного штаба.