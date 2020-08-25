"Беларусь проснулась. Мы уже не являемся оппозицией, теперь мы - большинство, происходит мирная революция", - заявила национальный лидер Беларуси во вторник членам Комитета по иностранным делам Европарламента.

"Эта революция не является геополитической, прорусской, антирусской, она также не является антиевропейской или проевропейской, это - демократическая революция", - добавила она.

Находящаяся в Вильнюсе С. Тихановская повторила, что белорусы требуют свободных и честных выборов. Именно этого требуют выходящие на улицы протестующие.

Она также повторила просьбу уважать свободу белорусов самим принимать решения.

"Я прошу все страны мира уважать фундаментальное право народа на принятие решений. Прошу все страны мира уважать суверенитет Беларуси. Прошу все страны мира уважать территориальную целостность Беларуси", - заявила С. Тихановская.