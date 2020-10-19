"С. Тихановская встретилась с министрами иностранных дел Латвии, Литвы, Канады и Эстонии, и обсудила с ними международное расследование преступлений режима А. Лукашенко, документирования злодеяний, обсудила темы помощи спортивным, правозащитным организациям, СМИ. Она также подняла вопрос о переносе Чемпионата мира по хоккею на льду из Минска в другое место", – сказала BNS Анна Красулина.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен состояться в Минске и в Риге с 21 мая по 6 июня. Планируется, что в белорусской столице состоится часть соревнований групп и важнейшие матчи чемпионата – полуфинальные, и за первое и третье места.

Латвия в августе обратилась в Международную федерацию хоккея на льду с тем, чтобы последняя нашла страну, которая бы переняла организацию у Беларуси, однако пока федерация не говорит об изменениях и намерена проводить турнир там, где намечено.

С. Тихановская встретилась с главами МИД в субботу в Вильнюсе.