"С. Тихановская встретилась с министрами иностранных дел Латвии, Литвы, Канады и Эстонии, и обсудила с ними международное расследование преступлений режима А. Лукашенко, документирования злодеяний, обсудила темы помощи спортивным, правозащитным организациям, СМИ. Она также подняла вопрос о переносе Чемпионата мира по хоккею на льду из Минска в другое место", – сказала BNS Анна Красулина.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен состояться в Минске и в Риге с 21 мая по 6 июня. Планируется, что в белорусской столице состоится часть соревнований групп и важнейшие матчи чемпионата – полуфинальные, и за первое и третье места.
Латвия в августе обратилась в Международную федерацию хоккея на льду с тем, чтобы последняя нашла страну, которая бы переняла организацию у Беларуси, однако пока федерация не говорит об изменениях и намерена проводить турнир там, где намечено.
С. Тихановская встретилась с главами МИД в субботу в Вильнюсе.
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