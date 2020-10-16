"Ничего нового для меня. У нас есть только один путь - победить, и мы обязательно победим. И тогда все, кто был объявлен в розыск, на ком "висят" обвинения всякого рода, (с них - ред.) все обвинения будут снят", - сказала С. Тихановская журналистам в Вильнюсе в пятницу.

Она сказала, что видит свое будущее в Беларуси "после смены власти, после того, как она будет безопасной страной, в котрой есть закон".

Следственный комитет Беларуси в пятницу подтвердил, что бывшая кандидат в президенты объявлена в международный розыск по статье Уголовного кодекса за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

С. Тихановская сказала, что этот шаг никак не скажется на ее деятельности.

"Это никак не влияет на мой путь. Я продолжаю борьбу с этим режимом, а после нашей победы все подозрения будут сняты", - сказала она.

С. Тихановская приехала в Литву в августе, вскоре после того, как отказалась признать победу А. Лукашенко на выборах, результаты которых были сфальсифицированы.

В последнее время она стремится сплотить международную поддержку белорусам, протестующим против режима. В пятницу С. Тихановская встретилась в Вильнюсе с министром иностранных дел Канады Франсуа- Филиппом Шампанем.