В субботу Тихановская поздравила Байдена с победой на выборах. На Telegram-канале представитель оппозиции выразила надежду на то, что Байден "вскоре сможет встретиться с избранным президентом новой и свободной Беларуси". Она прибавила, что Байден уже "несколько раз ясно поддержал белорусский народ".
Байден заявил, что, став президентом, расширит санкции в отношении правительства Александра Лукашенко.
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