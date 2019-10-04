Толстой выступал в ПАСЕ по вопросу акций протестов из-за выборов в Мосгордуму. "Я очень рад тому, что сегодня у России есть возможность в этой ассамблее отвечать на обвинения, которые звучат в наш адрес", — начал свою речь Толстой.

В этот момент неизвестный мужчина закричал: "Террористическое российское государство". "Вот, вы видите, что происходит у вас здесь в колыбели демократии", — продолжил Толстой. Затем спикер ПАСЕ Лилиан Мори Паскье потребовала от кричавшего мужчины покинуть помещение.

"Мне кажется, что это такая достаточно яркая иллюстрация к тому, как за последние годы в Европе распространяются клише о нашей стране и как тревожно пугают друг друга коллеги отсутствием демократии в России", — сказал он.

Это не первый случай, когда Россию называют "террористическим государством". В 2014 году такая оценка прозвучала их уст главы европейского государства - Дали Грибаускайте. Президент Литвы тогда в интервью радио LTR сказала: "Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться по Европе и дальше".



В июне российской делегации разрешили вернуться в ПАСЕ после отстранения в 2014 году. В связи с возвращением России украинские депутаты отказались участвовать в осенней сессии ассамблеи.



Парламентарии стран Балтии, Украины и Грузии во вторник заявили, что отказываются участвовать в официальных мероприятиях по случаю 70-летия Совета Европы (СЕ) в знак протеста против возвращения России в Парламентскую ассамблею СЕ (ПАСЕ).