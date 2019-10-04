В ходе выступления главы российской делегации Петра Толстого неизвестный начал кричать из зала про "террористическое российское государство". Толстой прервал свое выступление, пока мужчину не вывели из зала, сообщает РБК.
© Facebook nuotr.

Толстой выступал в ПАСЕ по вопросу акций протестов из-за выборов в Мосгордуму. "Я очень рад тому, что сегодня у России есть возможность в этой ассамблее отвечать на обвинения, которые звучат в наш адрес", — начал свою речь Толстой.

В этот момент неизвестный мужчина закричал: "Террористическое российское государство". "Вот, вы видите, что происходит у вас здесь в колыбели демократии", — продолжил Толстой. Затем спикер ПАСЕ Лилиан Мори Паскье потребовала от кричавшего мужчины покинуть помещение.

Статьи по теме:
Президент Литвы назвала Россию террористическим государством  (424)
Политолог: Грибаускайте не сказала о России ничего нового  (72)

"Мне кажется, что это такая достаточно яркая иллюстрация к тому, как за последние годы в Европе распространяются клише о нашей стране и как тревожно пугают друг друга коллеги отсутствием демократии в России", — сказал он.

Это не первый случай, когда Россию называют "террористическим государством". В 2014 году такая оценка прозвучала их уст главы европейского государства - Дали Грибаускайте. Президент Литвы тогда в интервью радио LTR сказала: "Украина сегодня борется за мир во всей Европе, за всех нас. Если террористическое государство, которое осуществляет агрессию против своего соседа, не остановить, то агрессия может распространиться по Европе и дальше".

В июне российской делегации разрешили вернуться в ПАСЕ после отстранения в 2014 году. В связи с возвращением России украинские депутаты отказались участвовать в осенней сессии ассамблеи.


Парламентарии стран Балтии, Украины и Грузии во вторник заявили, что отказываются участвовать в официальных мероприятиях по случаю 70-летия Совета Европы (СЕ) в знак протеста против возвращения России в Парламентскую ассамблею СЕ (ПАСЕ).

Статьи по теме:

Решили доказать, что Россия - террористическое государство (321)

Слова президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что...

Российский МИД не забыл о словах президента Литвы (80)

Недипломатичные высказывания президента Литвы в...

Глава МИД Литвы: надо называть вещи своими именами и реагировать Интервью программе "Настоящее время" (135)

В случае с действиями России на территории Украины...

Линкявичюс оценил высказывание Грибаускайте о России (92)

Даля Грибаускайте назвала Россию "террористическим...

Политика

Эмануэлис Зингерис: ПАСЕ используется для демонтажа политической воли свободных парламентариев (4)

Во вторник парламентарии из Литвы , Латвии , Эстонии ,...

Науседа: Литва предлагает Беларуси альтернативу российской нефти (8)

Президент Гитанас Науседа сказал, что Литва готова...

Науседа американским СМИ: захватить Литву в течение 36 часов не удастся (90)

Вражеской армии на оккупацию Литвы потребуется не...

"Террористическое государство": выступление Толстого в ПАСЕ прервали криками о России (95)

В ходе выступления главы российской делегации Петра...

Делегированная Эстонией комиссар: ЕС может предоставить помощь БелАЭС для обеспечения безопасности (2)

Эстонский политик Кадри Симсон, которую Эстония...

TOP новостей

Науседа американским СМИ: захватить Литву в течение 36 часов не удастся (90)

Вражеской армии на оккупацию Литвы потребуется не...

Появилась информация о налоге на автомобили: критики считают, что это напрасная трата денег (49)

Министерство охраны окружающей среды Литвы предлагает...

Эмануэлис Зингерис: это безоговорочная капитуляция ПАСЕ и принятие условий Кремля (4)

Во вторник парламентарии из Литвы , Латвии , Эстонии ,...

Вместо выходных 2 ноября и 1 мая депутат предлагает сделать длиннее отпуск (12)

Депутат литовского парламента предлагает отказаться...

Науседа: Литва предлагает Беларуси альтернативу российской нефти (8)

Президент Гитанас Науседа сказал, что Литва готова...