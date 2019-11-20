Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не подпишет закон о бюджете, если он будет противоречить конституционным положениям о фискальной дисциплине.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Одна красная линия совершенно очевидна (...). Если это будет противоречить нашему закону о фискальной дисциплине, который является конституционным, я никак не смогу его подписать", – сказал президент журналистам на военном полигоне в Пабраде.

Глава государства сказал, что пока не хочет оценивать отдельные проекты законов о налогах, поскольку процесс в парламенте идет хаотично, однако вновь критиковал инициативы введения налоговых изменений вместе с новым бюджетом без более длительного переходного периода.

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"Есть много различного хаоса, он все же должен завершиться в ближайшие недели, поскольку мы должны принять бюджет. Когда будет окончательный каркас, окончательный проект бюджета, тогда и поговорим", – сказал Г. Науседа.

"Я лишь вижу проблему во введении налогов со вступлением в силу практически в один день. Эту практику мы уже испытали в своей стране, никому не понравилось, она вызвала раздражение среди предпринимателей, и вопрос в том, дала ли она тот результат, которого ожидали", – добавил президент.

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