Сюрприз Партии труда: Успасских не будет баллотироваться в парламент

Председатель ПТ Виктор Успасских не будет участвовать в выборах. Второй номер в списке – депутат Валентинас Букаускас, третий – предприниматель, экс-европарламентарий Антанас Гуога, четвертый – депутат Миндаугас Пуйдокас, пятый – член горсовета Вильнюсского муниципалитета Ева Качинскайте-Урбонене.

Далее идут – экс-депутат Викторас Федоровас, экс-депутат Витаутас Гапшис, депутат Андрюс Мазуронис, экс-депутат Саулюс Буцявичюс. На десятом месте депутат Пятрас Чимбарас.

В минувшую субботу в издании Lietuvos rytas были объявлены данные опроса, проведенного компанией Vilmorus. Согласно данным, за ПТ намереваются голосовать 6,2% респондентов (4,6% в июне).