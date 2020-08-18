aA
Светлана Тихановская записала новое обращение по случаю дня рождения мужа Сергея.

"Сегодня, 18 августа, день рождения у моего мужа, Сергея Тихановского. Он не будет встречать его с семьей, в кругу друзей, он будет встречать его в тюрьме, - говорит Тихановская. - Он был задержан в Гродно по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб. Чтобы он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги, обвинили, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства. Пропаганда из патриотов делает преступников".

Статьи по теме:
В штабе Тихановской назвали членов Координационного совета по трансферу власти  (6)
ВИДЕО "Я готова стать национальным лидером": Светлана Тихановская выступила с новым обращением  (345)

Также Светлана Тихановская передала слова своего мужа: "он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели".

Напомним, что Светлана Тихановская 10 августа в сопровождении адвоката пришла в ЦИК с жалобой на проведение выборов. Проведя там несколько часов с представителями госорганов, она покинула здание одна через другой вход. На следующий день стало известно, что кандидат в президенты находится в Литве.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Видеообращение Светланы Тихановской: "Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог" (135)

Светлана Тихановская призвала мэров организовать...

TOP новостей

Сейм Литвы призывает не признавать выборы в Беларуси и ввести санкции (8)

Сейм Литвы во вторник на внеочередной сессии принял...

Статистика коронавируса в Литве бьет рекорды: правительство в среду будет решать вопрос новых ограничений (19)

Статистика коронавируса в Литве бьет рекорды, поэтому...

Sviatlana Cichanouskaja

Светлана Тихановская поздравила мужа с днем рождения и передала его слова: он просит, чтобы вы не сидели (50)

Светлана Тихановская записала новое обращение по...

На литовские дороги возвращаются радары: уже устанавливают 70 штук (1)

В Литве больше 1,5 лет не было постов контроля скорости...

Протесты в Беларуси, день 10: забастовки, массовые увольнения в театре, Лукашенко наградил медалями силовиков (12)

Забастовки на заводах, массовые увольнения в театре...

|Maža didelių žinių kaina