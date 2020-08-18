"Сегодня, 18 августа, день рождения у моего мужа, Сергея Тихановского. Он не будет встречать его с семьей, в кругу друзей, он будет встречать его в тюрьме, - говорит Тихановская. - Он был задержан в Гродно по обвинению в преступлении, которого не совершал, по провокации спецслужб. Чтобы он замолчал и не участвовал в избирательной кампании, его облили грязью, подбросили деньги, обвинили, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства. Пропаганда из патриотов делает преступников".

Также Светлана Тихановская передала слова своего мужа: "он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели".

Напомним, что Светлана Тихановская 10 августа в сопровождении адвоката пришла в ЦИК с жалобой на проведение выборов. Проведя там несколько часов с представителями госорганов, она покинула здание одна через другой вход. На следующий день стало известно, что кандидат в президенты находится в Литве.