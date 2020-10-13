"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у белорусского режима есть 13 дней для выполнения 3 требований:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключённые должны быть освобождены.
"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом", - отмечает Тихановская.
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