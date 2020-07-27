Светлана, здравствуйте!

- Всем привет!

- Прежде всего, скажу, что наблюдая за вашей кампанией, восхищаюсь вашей смелостью. Но это небольшое лирическое отступление от серьезного разговора.Очевидно, что вас зарегистрировали, не ожидая, что у вас получится реально участвовать в кампании. Судя митингам в разных регионах Беларуси, на которые приходят тысячи людей, власти ошиблись. Как вы видите ситуацию – удалось ли объединить электорат Бабарико, Цепкало и Тихановского?

- Да, безусловно. Я не люблю слово «электорат». Жителей Беларуси удалось объединить. На пикетах по сбору подписей собиралось огромное количество людей, которые хотели подписаться за выдвижение Сергея Тихановского. Но также было большое количество желающих подписаться за Виктора Бабарико и за Валерия Цепкало. Когда их сняли с выборов, то многие задались вопросом – почему я должен голосовать за Тихановскую? Она не политик, как она собирается управлять страной? По сути так и есть. Я никогда не утверждала, что я политик. Я вместо мужа вступила на эту политическую тропу и иду вперед.

Я приняла поддержку штабов Бабарико и Цепкало, потому что я понимала, что у каждого из незарегистрированных кандидатов были сторонники. И сейчас это не три разъединенных потока людей, а это один сплошной поток – за то, чтобы в нашей стране произошли перемены. Они идут за Тихановскую не как за будущего президента, а как за новое счастливое будущее Беларуси, за Беларусь без диктатуры

- А избиратели Тихановской и избиратели Тихановского – это одно и то же?

- Поначалу я была уверена, что все, кто подписался за мое выдвижение, поставили подпись за моего мужа – Сергея Тихановского. Но потом я встретила очень много людей, которые пришли поставить подпись именно за Светлану Тихановскую.

Потому что мой поступок – то, что я не смогла остаться в стороне и из-за любви к мужу стала на его место и решила участвовать в кампании, – очень многих вдохновил. Люди поняли, что раз у нас в семье такие ценности, то эти же ценности – один за все и все за одного – должно быть и в стране. Многие люди поверили в Светлану Тихановскую. Это было очень приятно.

Я ни в коем случае не умаляю заслуги Сергея, он поднял народ, открыл глаза многим, сделал много для объединеня людей. Мне было очень приятно, что люди высоко оценили его заслуги. Но в момент, когда я решила вступить в кампанию, я не думала, что совершаю какой-то подвиг. Я все делаю ради любви.

- Вы подчеркиваете в своих выступлениях, что вы не политик. Но так или иначе вы становитесь политической фигурой. Как за это время изменилось ваше отношение к себе, самоощущение?

- Политическая фигура и политик – по-моему, это разные вещи. Политическая фигур – да, я ею стала. Но политиком я не стала. Конечно, мне пришлось быстро изучить многое, на что я раньше не обращала внимания. У меня в жизни были другие обязанности. Но я осталась тем же человеком. Да, я сейчас знаю о политике намного больше, чем раньше.

Но политика меня не заинтересовала, я точно не хочу продолжать. Я выполню свою миссию, но потом я с легким сердцем пойду дальше. Я хочу заниматься тем, чем я занималась обычно в своей жизни.

- Сейчас действует объединенная команда. Это вы, Мария Колесникова из штаба Виктора Бабарико и Вероника Цепкало, супруга Валерия Цепкало. Как вы оцениваете вероятность, что за оставшиеся до выборов дни к вам присоединится кто-то еще из зарегистрированных кандидатов. Есть ли вероятность того, что кто-то снимется, призвав голосовать за вас?

- Мы объявили о том, что если вы поддерживаете наши принципы и присоединитесь к общей кампании, то мы будем очень благодарны за это. Но решение принимать им.

- Прошедшие две недели показали, что власти, очевидно, ошиблись, зарегистрировав вас. Как вы думаете, будут ли предприняты попытки, чтобы в оставшееся время вас снять?

- Начиная с момента регистрации, мы видели методы, которыми работают нынешние власти. Каким образом выбирали претендентов в кандидаты в президенты, а потом и кандидатов. Поэтому чего ждать властей, - прогнозировать очень и очень сложно. Но для того, чтобы поиграть – сделать вид, что у нас демократия, что у нас выборы демократичные, – я думаю, что они на этот шаг не пойдут.

- Наблюдая за высказываниями Лукашенко о выборах, такое впечатление, что власти готовятся не к выборам, а к войне. Вы согласны с такой аналогией, она уместна?

- Много мы слышим с экранов телевизора – и намеки на то, что народ расстреляют, и майдан какой-то упоминается. Но об этом говорит только один человек. И это не Светлана Тихановская, и не те, кого не допустили до участия в президентской кампании. Я никогда этих слов никогда не говорила.

Мы – мирные люди, мы хотим мирных перемен. Мы хотим просто смены власти, честных выборов. И зачем употребляются такие слова, зачем звучат угрозы, все эти слова, которые я даже произносить не хочу, - я не понимаю. И такое впечатление, что этого хочет только один человек. Какие-то провокации в нашу сторону, в адрес тех, кого не зарегистрировали кандидатами в президенты. Страшный очень вопрос. Предлагаю сменить тему…

- В своих последних выступлениях перед избирателями вы начали использовать белорусский язык. Тем самым вы хотите привлечь национально-ориентированный электорат Беларуси?

- Я свободно говорю по-белорусски. Но в моем окружении большинство людей говорит на русском. И так как мы обращаемся все-таки к большинству, мы говорим по-русски.

Но мы не имеем права забывать о том, что в нашей стране есть люди, которые говорят только на белорусском языке.

Я уверена, что нужно возрождать белорусскую культуру. Нужно призывать людей говорить по-белорусски. Я больше, чем уверена, что новый президент, который будет выбран на новых честных и открытых выборах, уделит этому большое внимание.

Мы продолжим обращаться к людям на белорусском языке, чтобы они понимали, что беларуская мова не будет забыта, что белорусской культуре будет отведено огромное место в будущем Беларуси.

- Вы верите, что сложившуюся в Беларуси систему можно изменить с помощью выборов? Вы действительно верите, что 9 августа Лукашенко может проиграть и Центризбирком сообщит реальные итоги голосования?

- Мы за все эти годы не можем даже представить, что выборы не будут сфальсифицированы. Я думаю, что и в этот раз, скорее всего, случится так же. Но мы будем готовы защищать свои голоса всеми законными способами. И для этого уже созданы и разрабатывается ряд инициатив, которые максимально снизят возможность фальсификации выборов.

- По поводу защиты голосов. Есть ли план действий в случае победы и в случае поражения и в чем они заключаются?

- Есть у нас план на оба случая, но говорить о них я не могу. Это секрет кампании.

- Некоторые критиковали вас за отсутствие программы. Вы отвечали, что ваша цель занять пост президента на небольшой период времени, чтобы организовать честные выборы. При этом сегодня вы опубликовали программу. Это небольшой документ, в котором сформулировано все то, что вы говорили в своих выступлениях на митингах. Публикация программы – это ответ тем самым критикам?

- У нас нигде не прописано, как должна выглядеть программа кандидата в президенты. Каждый кандидат это решает сам. Я уже говорила в своих выступлениях о том, какой я хотела бы видеть Беларусь. Это страна, которой можно гордиться, которая живет в мире со всеми, страна - где уважают граждан, где нас не запугивают. Это мои пожелания. А в программе моей очень мало пунктов. Там все понятно и доступно.

Да я и сомневаюсь, что раньше много людей читали программы кандидатов, потому что раньше никто не думал, что можно все изменить. А сейчас у нас можно изменить все. Публикация программы предусмотрена законодательством, я должна была ее опубликовать. Если это можно это считать ответом критикам, пусть будет так.

- Если вы выиграете эти выборы, вы собираетесь провести новые честные выборы после 9 августа. На кого вы при этом собираетесь опереться – при их подготовке и проведении?

- У нас уже собрана большая команда. Есть экономисты, политтехнологи, нас поддерживают общественные организации и политические партии. И у нас есть правительство, которое работает сейчас. Там работают опытные люди, и они будут так же продолжать работать, если они грубо не нарушали законодательство Беларуси, пока находились на своих постах.

То есть радикально в управлении страной за эти шесть месяцев, когда пройдет подготовка к новым выборам, - ничего не изменится. Мы создадим за эти шесть месяцев условия для проведения честных выборов. Моя команда подставит мне плечо, и я думаю, что все у нас получится.

- Давайте поговорим об угрозах и репрессиях. На прошлой неделе стало известно, что вы вывезли из страны своих детей. Какие угрозы поступали вам и вашей семье?

- По поводу открытых угроз – это был один телефонный звонок. Мне сказали: если ты не прекратишь сдачу подписей и не остановишься, то тебя посадят в тюрьму, твоих детей отдадут в детский дом. И после этого я занялась подготовкой к вывозу детей. Потому что я знаю, что власти пользуются низкими методами, запугиванием. И детей я вывезла. Они сейчас в безопасности.

Но в заложниках находится мой супруг. Он в СИЗО. И на него всячески давят – разными способами и низкими методами. И давление на него – это как способ давления на меня.

Но я знаю своего мужа. Он очень сильный морально. Им не удастся его сломить. Я знаю, что он меня поддерживает. И он понимает, что все, что я делаю здесь, – я продолжаю его дело, все ради него и ради людей, которые поверили в него и в меня. Угроз, к счастью, больше не поступало, и, я надеюсь, не поступит

- Ваша регистрация в качестве кандидата в президенты – это, скорее, временная защита для вашего супруга. Или наоборот – то, что произошло за последние две недели, ухудшает условия его содержания в СИЗО?

- Я бы не сказала, что условия содержания ухудшились. Они остались такими же. Возможно, даже никак не повлияло. Мы крайне мало можем общаться. У адвокатов мало информации о его физическом и моральном состоянии, какие-то бытовые вопросы мы с ним обсуждаем. Он находится в СИЗО в обычной камере. В карцер его, к счастью, не сажали. Выдали, наконец-то бритвенные принадлежности. И веник, чтобы паутину убрать. Пока он в камере.

- Нынешняя президентская кампания отличается тем, что если раньше Александр Лукашенко расправлялся со своими оппонентами после дня голосования, то сейчас это было сделано заранее. Вы сказали, что не рассматриваете такой сценарий, что вас снимут до 9 августа. А рассматриваете ли вы вероятность репрессий в отношении вас после дня голосования? Сценарий Виктора Бабарико или Сергея Тихановского после выборов?... Если президентом останется Лукашенко…

- Я не думаю. Я же обычный гражданин, который решил баллотироваться в президенты. У нас же за это не сажают в тюрьму, не репрессируют. Это мое гражданское право.

- А в Беларуси, на ваш взгляд, больше нужен президент-правозащитник или президент-политик?

- Президент, который думает о гражданах, а не о себе – в первую очередь. Он может быть и политик, и правозащитник в одном лице. Президент должен заботиться о своем народе.

- Хотелось бы и про внешнюю политику поговорить. Как вам видится, есть ли в России интерес к происходящему в Беларуси? Пытается ли она вмешаться? Лукашенко говорит, что кукловоды из России….

- Да, я слышала эти мнения про кукловодов. Никто, конечно, до конца не понимает, что имеется в виду. У каждого есть право на личное мнение. По поводу вмешательства…. Мы хотим, чтобы и страны ЕС и любые другие страны , - скажем так, - вмешались в наши дела, оказывая моральную поддержку нашему народу, людям, которые хотят перемен в своей стране.

Хотелось бы, чтобы оказали влияние на действующего президента, чтобы не было никаких репрессий против мирных граждан. Чтобы в отношении мирных граждан не применялось оружие, которым нам уже угрожали с экранов телевизора. Чтобы остановили задержания людей с помощью ОМОНа, когда люди гуляют по улицам и стоят в очередях.

Если у стран ЕС, да и у других, есть какая-либо возможность повлиять на решения действующего президента по применению силы в отношении нас, мирных граждан, которым не нужна война, - мы хотим мирного решения вопросов – мы хотели бы попросить такой помощи.

- Есть информация, что запуск БелАЭС планируется в начале августа, возможно, до президентских выборов. Что может сделать гражданское общество Беларуси, чтобы отложить запуск? Или это уже решенный вопрос и на него никак не повлиять?

- Я понимаю, что это срочный острый и больной вопрос, и очень важный и для Беларуси, и для стран-соседей. Но, к сожалению, сейчас мы не можем повлиять на решения, которые принимаются в высоких кабинетах. Если и когда нам удастся отстоять свою свободу, мы тогда этот вопрос решим.

У нас есть люди, которые могут объективно оценить ситуацию и решить этот вопрос так, как будет лучше и для Беларуси, и для стран, которых эта ситуация настораживает.

- Сильное впечатление на многих произвела ваша речь на белорусском государственном телевидении. Давайте поимпровизируем и попробуем сделать то же на литовском телевидении. Здесь в Литве живет много белорусов, и многие ваши соотечественники будут голосовать. Давайте представим, что вы на заключительных дебатах, и у вас есть 30 секунд для обращения к белорусам в Литве. Что бы вы им сказали, чтобы убедить голосовать за себя?

- Дорогие белорусы, которые по тем или иным причинам вынуждены сейчас находиться в разных странах, не на своей родине! Возможно, некоторые из вас уехали из Беларуси по своей воле в поисках лучшей жизни…. Этот год в Беларуси считается переломным. Не находясь здесь, вы, возможно, не осознаете, насколько люди устали и насколько они хотят перемен.

Как можно жить в стране, где у тебя нет права голоса? Где у тебя нет права выбора? Где у тебя нет чувства безопасности?

Ты сегодня можешь выйти на улицу и не прийти домой. Потому что ты стал не в ту очередь. И твои родственники будут тебя днями искать и не понимать, в каком из РУВД ты находишься.

Жители Беларуси хотят перемен. Мирных перемен. И так получилось в этом году, что из альтернативных кандидатов осталась одна Светлана Тихановская, которая ради любви стала на место своего мужа и продолжает его дело.

Главное отличительной чертой Светланы Тихановской – как кандидата в президенты Республики Беларусь – является то, что Светлана Тихановская выступает гарантом новых честных выборов. Это то, о чем наши люди мечтают уже более 20 лет.

После вступления в должность президента Республики Беларусь я обязуюсь в течение полугода организовать новые честные открытые выборы, в которых смогут участвовать люди, которые достойны стать президентом нашей Беларуси. Это Сергей Тихановский, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и другие альтернативные кандидаты, которые захотят участвовать в в кампании. Это люди, у которых есть программы и цель вывести Беларусь на новый уровень. Они хотят, чтобы в Беларуси жили так, как живут в Европе. Мы хотим обеспечить нашим пенсионерам достойную старость, нашим рабочим – достойные зарплаты, нашим детям – безопасность.

Приходите, пожалуйста, на участки для голосования в странах, где вы живете, только 9 августа. И голосуйте за Светлану Тихановскую, за светлое будущее Беларуси.