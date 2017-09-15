По предварительным данным Минфина, план доходов госбюджета выполнен на 101,4%: ожидалось, что будет получено 4,218 млрд. евро, а фактически поступило 4,277 млрд. евро – 59,3 млн. евро больше, чем планировалось.
В целом налоговые сборы составили 3,941 млрд. евро - на 22,6 млн. евро (0,6%) больше, чем прогнозировалось, сборы НДС составили - 2,284 млрд. евро или на 37,2 млн. евро (1,7%) больше, чем планировалось, акцизные сборы - 871,6 млн. евро, столько, сколько и ожидалось.
Однако поступления от налога на прибыль достигли 384 млн. евро и были на 31,4 млн. евро (7,6%) меньше, чем прогнозировалось.
Сборы подоходного налога составили в этом году 1,053 млрд. евро – на 66,3 млн. евро (6,7%) больше, чем ожидалось.
Утвержденные поступления госбюджета 2017 года (без средств ЕС) составляют 6,386 млрд. евро, а со средствами Евросоюза – 8,487 млрд. евро.
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