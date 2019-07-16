Сурплис: добиваясь увеличения финансирования ЕС, мы должны думать и об экологии

"Мы должны говорить (...) о том, что земледельцы готовы и понимают необходимость способствовать уменьшению климатических изменений, сокращению загрязняющих выбросов, созданию стабильного хозяйства более высокого качества. С таким посланием мы должны прийти на переговоры руководителей стран по бюджету, которые активно начнутся в октябре, а не заявлять, хорошо, дайте меньше денег, и мы возьмем на себя меньшие амбиции", – сказал BNS по телефону из Брюсселя Г. Сурплис.

"Мы готовы взять на себя эту амбициозную цель, мы всегда это говорили, в том числе и Литва. С ней мы придем на переговоры по бюджету, заявив, что для ее осуществления намечаемого сейчас финансирования может просто не хватить", – добавил он.

Сейчас финансирование Общей сельскохозяйственной политики ЕС в 2021-2027 годы планируется сократить на 5%.

"Хорошо иметь амбициозные цели, но с нынешним сокращением бюджета земледельцы не будут в состоянии это сделать. (...) Для этого нужно такое же финансирование, какое было в 2014-2020 годах", – сказал министр.

По его словам, с целью сокращения ущерба, наносимого земледелием климату, требуются крупные инвестиции в дополнительные работы, в приобретение техники.

Кроме того, он отметил, что на встрече комиссар по сельскому хозяйству и развитию села ЕС Фил Хоган также сказал, что нельзя говорить о снижении экологических целей и сокращении финансирования.

Г. Сурплис утверждает, что перед Литвой стоит двойной вызов – сокращение общего финансирования и отставание по прямым выплатам.

В июне правительство Литвы одобрило инициативу некоторых стран ЕС закрепить цель добиться нейтральной по отношению к климату экономики к 2050 году.