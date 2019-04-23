Судейский совет обратился в Комиссию сейма по высказываниям депутата о судебной реформе

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) литовского парламента, представитель правящих "аграриев" В. Бакас упомянул о судебной реформе в пятницу, комментируя BNS решение Вильнюсского городского участкового суда о признании не соответствующими действительности утверждения Департамента госбезопасности (ДГБ) о бывшем члене Сейма Литвы, экс-министре Раймондасе Шукисе.

В своем обращении Судейский совет указал, что В. Бакас "распространил заявления, в которых публично выразили и поощрял недоверие к литовским судам и системе осуществления конституционного правосудия", говорится в заявлении Национальной судебной администрации, присланном и BNS.

В минувшую пятницу В. Бакас заявил, что его не убеждают решения суда, принимаемые судьями "которых обучают представители в деле (концерна) MG Baltic".

После этого парламентарий поделился в социальной сети "Фейсбук" тем, что в деле MG Baltic и нескольких других лиц против государства по вопросу возмещения ущерба представительница истцов, адвокат Сольвейга Палявичене, 7 февраля этого года вела семинар в Национальной судебной администрации.

Глава КНБО заговорил о необходимости существенной реформы отвечая на вопрос о том, убедят ли его решения судов высших инстанций в делах Р. Шукиса и вице-председателя Совета по конкуренции Элонаса Шатаса против ДГБ.

В случае Э. Шатаса, Вильнюсский участковый суд в марте также заявил, что предоставленные ДГБ комитету утверждения о нем якобы не являются правдивыми и унижают честь и достоинство должностного лица.

ДГБ обжаловал оба эти решения.

В прошлом году КНБО провел расследование влияния бизнеса на политику. Позднее парламентарии утвердили его выводы.