Как отмечает суд, распространение таких высказываний в СМИ и на встречах в регионах может оказать влияние на рассматривающий уголовное дело о политической коррупции суд и нарушает презумпцию невиновности MG Baltic.

В. Бакас говорил СМИ, что деятельность владельцев MG Baltic соответствует "признакам организованной преступности". О "признаках преступной группы" идет речь и в выводах парламентского расследования.

"Это позволяет предположить, что сформированная по предварительному сговору группа нескольких лиц длительное время осуществляла деятельность, которая по сути соответствует признакам ОГП, использовала и продолжает использовать инфраструктуру и средства концерна как прикрытие деятельности, противоречащей своему праву. Таким образом, само оказание незаконного влияния стало личным бизнесом и источником наживы руководителей концерна MG Baltic", - говорится в документе.

Говоря о причиненном концерном уроне, председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) В. Бакас указал, что MG Baltic в период кризиса выиграл конкурсов на сумму примерно 500 млн евро.

"Суд поставляет запретить ответчику В. Бакасу публично распространять высказывания, что MG Baltic является ОПГ и (или) совершил преступные деяния, в отношении которых не принят вступивший в законную силу обвинительный приговор, а также публично распространять высказывания о деятельности MG Baltic, в которых говорится, что истец незаконными действиями причинил государству урон на сумму приблизительно 500 млн евро", - говорится в определении суда.

Такие указания называются временными мерами защиты, пока не рассмотрен иск MG Baltic. В нем концерн просит признать высказывания В. Бакаса не соответствующими действительности и причиняющими вред деловой репутации.

В. Бакас возглавлял парламентское расследование, которое объявило, что деятельность MG Baltic представляет угрозу для нацбезопасности Литвы. В уголовном деле о политической коррупции концерн обвиняется в подкупе и торговле влиянием.

Представители MG Baltic утверждают, что процессы необъективны.

Пятничное определение суда в течение недели может быть обжаловано в Вильнюсском окружном суде.