Каунасский окружной суд (КОС) во вторник продлил еще на три месяца арест для подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Палецкиса.
Algirdas Paleckis
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"Рассмотрев просьбу, суд решает продлить срок меры пресечения – ареста на три месяца с 26 июля", – сообщил судья Альгирдас Гедрайтис.

Более подробно суд мотивы не раскрывает.

Адвокат А. Палецкиса Альгис Петрулис немного раньше во вторник сказал BNS, что главный аргумент в пользу продления ареста – это то, что А. Палецкис может бежать, так как раньше жил в Москве и у него там есть связи.

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Он просил освободить подзащитного, мотивируя тем, что дело подходит к концу и все обстоятельства уже изучены.

Во вторник на оглашение решения суда не явились ни представители подозреваемого, ни представители прокуратуры.

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