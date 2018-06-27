Суд отклонил жалобу экс-главы Ветслужбы об увольнении

В среду Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу бывшего главы Литовской продовольственно-ветеринарной службы Йонаса Милюса об увольнении.
Jonas Milius
© DELFI

"Его увольнение было законным, никакие процедуры не были нарушены", - заявил судья Арунас Каминскас.

Правительство уволило Й. Милюса в октябре 2016 года.

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