Суд огласит 6 марта решение по жалобе журналистов об аудиозаписи совещания Правительства

Решение суда будет оглашено 6 марта.

Журналисты обратились в суд, когда правительство отказалось предоставить аудиозапись совещания Кабинета министров от 3 октября, на котором рассматривались поправки к закону о возможности безвозмездного доступа к реестровым данным.

Союз журналистов Литвы и журналисты нескольких редакций просили, чтобы суд обязал восстановить и предоставить аудиозапись. Они утверждают, что при просьбе получить аудиозапись они пользуются правом на получение информации у органов власти, а ограничение этого права регулируется исключениями, которых в данном случае нет.

Правительство же утверждает, что аудиозапись была уничтожена с соблюдением предусмотренного порядка, поскольку совещания в рамках практики того периода были закрытыми, а аудиозаписи делались лишь для протокольных записей.

Адвокат журналистов Кястутис Швиринас подчеркнул, что право получать информацию связано с прозрачностью и публичностью власти.

"Зная, что все публично, государственные мужи и женщины будут контролировать себя и не совершать действий, которые могут трактоваться как противоречащие праву", – заявил юрист в суде.

По его словам, законы ограничивают предоставление информации настолько, насколько это касается государственной тайны и безопасности, может затрагивать вопросы здоровья, личных данных частного лица.

Адвокат отметил, что на совещании рассматривалась информация, связанная с общественным интересом.

Председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс отметил, что правительство просто показало, что не хочет предоставлять аудиозапись.

Юрист правительства Эгле Изокайтите заявила, что содержание совещания Правительства не предназначено для предания гласности.

"Такую информацию никогда не публиковали, не хранили", – отметила представитель правительства.

Э. Изокайтите утверждает, что уничтоженную аудиозапись невозможно восстановить: "Она была стерта не только с сервера, но были стерты и все запасные копии".

По ее мнению дело должно быть закрыто, поскольку суд в данном случае может лишь констатировать правовые обстоятельства, но не защитит права журналистов иным способом, потому что невозможно предоставить аудиозапись.

После разгоревшегося спора правительство инициировало изменения к законам, в которых предусматривается, что совещания Кабмина являются публичными. Они вступили в силу с января.