"Варианты могут быть разные, но если мы хотим, чтобы реформы начались с 1 января, и почти миллион работников ощутил бы изменение в миллиард евро в своих карманах, то надо принять реформу во время весенней сессии. Если ее примут осенью, то налоговые изменения вступят в силу только 2020 г. Это значит, что год будет упущен", – сказал Сквернялис.

Сквернялис с Рамунасом Карбаускисом зарегистрировали компромиссное предложение - на 1% снизить налог в "Содру" и на 1% – подоходный налог, вместо того, чтобы на 2% снижать тариф взносов в "Содру".

Премьер-министр надеется, что предложения правительства будут одобрены и грозил покинуть занимаемый пост, если реформу исказят.

Лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что предложенный компромисс суть не меняет.

"Попытка играть процентами основную проблему не решает. (…) Я думаю, что есть угроза раскола фракции "крестьян", если попробуют дальше проталкивать эту реформу", – сказал Ландсбергис.

Он заметил, что 19 июня на заседании старост из уст вице-спикера Римы Башкене прозвучала мысль о том, что реформу попробуют отложить до осени, вернуться к ней позже и искать согласия в парламенте.

"Я думаю, что на данном этапе, это было бы самым лучшим решением", – сказал Ландсбергис.

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас сказал, что предложение Сквернялиса и Карбаускиса обсудят на заседании комитета 20 июня.

По его личному мнению, если есть идея прогрессивного тарифа, то этот тариф должен быть выше. В противном случае не стоит вводить максимальный взнос в "Содру".

По словам Якелюнаса, теоретически вопрос подоходного налога должны обсуждать 21 июня на пленарном заседании парламента.

"Но это вопрос процедур, все зависит от решения заседания старост и правления. Парламент может одобрить или нет, поскольку не пройдет необходимое время с момента обсуждения вопроса на заседании комитета", – сказал Якелюнас.

Он заметил, что еще решают вопрос необлагаемого налогами размера.

По его мнению, нет финансовых оснований для того, чтобы в 2020 и 2021 г. его увеличить до 2,5 средних зарплат.

"Мы не можем знать, какими будут показатели в 2020 и 2021 г. Это может выясниться, разве что осенью. Поэтому надо сделать паузу и вернуться осенью, тогда вписать в закон, если для этого будут основания. Мое предложение зарегистрировано, чтобы и в 2019 г. расширение было более умеренным", – сказал Якелюнас.

Он заметил, что обсуждения требуют и определенные вопросы частного пенсионного накопления.