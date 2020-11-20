Страны Балтии вводят новые санкции в отношении представителей минского режима

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил BNS, что Балтийские страны согласованно дополнили список 28 фамилиями с целью сохранения давления на режим Александра Лукашенко.

"При координации с латышами и эстонцами мы приняли решение расширить национальные санкции", – отметил министр.

"Мы работаем по двум путям – европейскому и национальному. Мы считаем, что ситуация не меняется, уходящий режим навязывает новую реальность, которая действительно является бесперспективной, и мы должны сохранять давление", – утверждает Л. Линкявичюс.

Министр утверждает, что в "черном списке" Балтийских стран уже более 150 человек, которым запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию. Европейские санкции введены в отношении 59 лиц, они включают запрет на въезд и "замораживание" имущества.

Л. Линкявичюс утверждает, что санкции в отношении белорусских министров информации и спорта введены в ответ на ограничения в работе интернета и преследование спортсменов, критикующих режим.

"В списке есть министры информации и спорта. Министр информации связан с ограничениями в работе интернета, министр спорта отвечает за терроризирование спортивной общественности. В список также внесены милиционеры, включая и тех, кто участвовал в насильственных акциях", – сказал глава МИД.