"Пока Россия не демонстрирует уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, от поздравлений мы воздерживаемся", - информировала во вторник BNS пресс-служба президента.
Глава Эстонии Керсти Кальюлайд в поздравительном письме выразила надежду на добрососедские отношения.
"Поздравляю вас с переизбранием президентом Российской Федерации. Желаю России и всему ее народу благосостояния и процветания. Надеюсь на развитие добрых дружественных отношений между нашими странами", - говорится в поздравлении президента Эстонии.
Латвийский президент не обнародовал поздравление, его пресс-служба пока не комментировала мотивы и не ответила на вопрос BNS, собирается ли направить поздравление.
В. Путина поздравили председатель Еврокомиссии, президенты Германии, Франции, Италии, Венгрии, Чехии, Болгарии.
Великобритания и Польша от поздравлений воздержались.
В воскресенье В. Путин с огромным перевесом был переизбран еще на один шестилетний срок полномочий. Его единственному сопернику, лидеру оппозиции Алексею Навальному было запрещено участвовать в выборах.
Евросоюз заявил, что нарушения на выборах президента России идут вразрез с международными стандартами.
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