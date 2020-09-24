Страны Балтии расширят санкционный список в отношении представителей режима Беларуси

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Латвия, Литва и Эстония расширят санкционный список в отношении представителей белорусского режима, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих, сообщила администрация президента Литвы.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

"Черный список" будет дополнен более чем 100 лицами, включая судей, сотрудников президентской администрации и силовых структур.

"После состоявшейся сегодня встречи с министром иностранных дел президент уполномочил объявить дополнительный список граждан Беларуси, которым запрещен въезд на территорию Литвы. Это планируется сделать завтра, одновременно это намерены сделать и Латвия с Эстонией", – сообщил BNS представитель президента Гитанаса Науседы по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

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В планирующемся к публикации в пятницу "черном списке" - 103 представителя силовых структур, ОМОНа, Высшего и Конституционного судов, сотрудники администрации президента.

Дополнительные санкции объявляются после состоявшейся в среду тайной инаугурации А. Лукашенко. Литва и другие государства Запада не признают результаты состоявшихся в августе президентских выборов и А. Лукашенко в качестве легитимного президента Беларуси.

Балтийские страны объявили санкции в отношении А. Лукашенко и еще 29 должностных лиц режима в конце сентября. Им запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

Евросоюз также рассматривает введение совместных санкций, однако решение не принято по причине дипломатических споров.

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