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Латвия, Литва и Эстония расширили санкции в отношении представителей белорусского режима, ответственных за фальсификацию выборов, насилие над мирными участниками протестов.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Reuters / Scanpix

Литва и Эстония сообщили, что внесли в "черный список" внесли 98 должностных лиц, а Латвия 101, в него включены судьи и работников силовых структур, подтвердило BNS Министерство иностранных дел (МИД).

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Глава МИД Линас Линкявичюс сообщил BNS, что новый раунд санкций вызван промедлением Евросоюза с введением общих санкций и проведенная на этой неделе инаугурация не признаваемого Западом президента Александра Лукашенко.

В конце августа Латвия, Литва и Эстония ввели санкции в отношении А. Лукашенко и еще нескольких десятков должностных лиц.

Евросоюз также рассматривает введение совместных санкций, однако решение не принято по причине дипломатических споров. Кипр блокирует санкции до тех пор, пока ЕС не прибегнет к более жестким действиям в отношении Турции за разведку газа на спорных территориях в Средиземном море.

"Мы продолжаем работу над тем, чтобы было и европейское решение. Абсолютное большинство коллег понимает, что это необходимо, но время идет, поэтому после консультаций с латышами и эстонцами мы решили расширить национальные списки на сотню лиц", – сказал Л. Линкявичюс.

"Прошлого много времени, и это самое малое, что мы можем сделать, реагируя на тех, кто избивал людей, и возможно совершал преступления", – добавил министр.
По его словам, ЕС должен и далее добиваться совместных санкций и консультироваться по вопросам помощи жертвам репрессий.

США и Великобритания также обещают ввести санкции в отношении белорусского режима.

В литовском "черном списке" 12 судей Конституционного суда и пять судей Верховного суда, члены Совета безопасности, Следственного комитета, МВД, милиции, ОМОНа, внутренних сил, президентской администрации, высокопоставленные чиновники и представители парламента.

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