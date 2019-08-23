Совместное заявление в связи с 80-летием Пакта Молотова-Риббентропа было сделано министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Румынии. DELFI публикует текст этого документа в полном объеме.

23 августа исполняется 80 лет со дня, когда Советский Союз и нацистская Германия подписали пакт Молотова-Риббентропа, который вызвал Вторую Мировую войну и обрек половину Европы на страдания, длящиеся десятилетиями. Секретный протокол к пакту разделил Восточную Европу на сферы влияния.

Поэтому в этот день, который Европейский Парламент объявил Общеевропейским Днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, мы вспоминаем всех тех, смерть и разрушенная жизнь которых были последствием преступлений, совершенных под влиянием идеологии нацизма и сталинизма.

Боль и несправедливость никогда не канут в вечность. Мы будем помнить.

Вспоминая и поминая ужасы прошлого, мы обретаем знания и силу отвергать тех, кто стремится оживить эти идеологии или оправдать преступления и вину этих идеологий. Память жертв побуждает нас укреплять историческую справедливость, продолжая исследования и более широко информируя общество о наследии тоталитаризма на Европейском континенте.

В основе устойчивого примирения и формирования общего будущего лежит справедливость и объективная истина. Жертвы тоталитарных режимов имеют право на справедливость. К сожалению, в отдельных странах расследование и преследование преступлений тоталитарных режимов и требование ответить за них были недостаточны и непоследовательны.

Мы призываем правительства всех стран Европы оказывать моральную и материальную поддержку происходящему в настоящее время историческому расследованию происходившего при тоталитарных режимах. Работая согласованно, мы можем более эффективно бороться с информационными кампаниями и попытками манипулировать историческими фактами.

Мы должны вместе выступить против тоталитаризма. Ясная и твердая позиция международного сообщества откроет путь к дальнейшему примирению.

Мы убеждены, что в сегодняшней Европе безопасно жить всем народам, и она готова оказать решительное сопротивление любой несправедливости. Мы верим, что европейцы никогда не допустят тоталитаризма или геноцида какого-либо народа.

По прошествии нескольких десятилетий под властью тоталитаризма наши страны возродились как свободные и демократические нации. Тридцать лет назад наши страны начали демократические преобразования, которые наконец сделали нас равноправными и активными государствами-участниками Европейского Союза. Наши страны полны решимости продолжать сотрудничество с партнерами в Европе и во всем мире, чтобы ужасы прошлого больше никогда не повторились.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович

Министр иностранных дел Румынии Рамона Никола Манеску

Литовские политики и дипломаты неоднократно выражали свое разочарование тем, что советские преступления недостаточно поняты на Западе, и Россия пытается отрицать или приуменьшать их.

23 августа 1939 года нацисты и Советы разделили Восточную Европу секретным договором. Это соглашение привело к оккупации стран Балтии.

По инициативе литовцев и других восточноевропейских стран Европейский парламент объявил этот день Европейским днем ​​памяти жертв тоталитарных режимов.