"76 лет назад, 18 мая 1944 года советский режим преступным образом выслал крымских татар с их исторической родины - Крыма - в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации (РФ)", - говорится в распространенном в понедельник заявлении.
В нем напоминается, что только в первые годы депортации умерла почти половина всех высланных крымских татар. До 1989 года им было запрещено вернуться на родину, в течение этого времени проводилась целевая языковая и культурная ассимиляция татар.
"Трагедия крымских татар повторилась в 2014 году, когда РФ захватила и незаконно пыталась аннексировать Крым - неотъемлемую часть Украины", - утверждают министры ИД.
"Не случайно Россия, прославляющая сталинский тоталитарный режим, продолжает свою преступную политику в XXI веке и временно оккупированном Крыму: она запретила деятельность представительного органа власти крымских татар (Меджлиса), проводит систематические репрессии, нарушает права человека, преследует крымских татар за сопротивление вооруженной агрессии России и действиям против суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.
Министры выражают поддержку борьбе сегодняшних крымских татар за свои права и подчеркивают, что поддерживают территориальную целостность Украины в признанных в международном масштабе границах, а также ее политическую независимость.
"Мы осуждаем агрессивную политику России в отношении Украины и новые репрессии против крымских татар", - говорится в заявлении глав МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Грузии и Украины.
Министры призывают Россию прекратить нарушения основных прав человека, всесторонне провести в жизнь резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "О положении в области прав человека в Автономной Республике Крым (Украина)" и выполнять требования международного сообщества о прекращении оккупационной политики в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.
После аннексии Россией Крыма шесть лет назад была запрещена ассамблея татарской диаспоры и телевизионные каналы, были задержаны и осуждены на тюремное заключение сотни активистов.
Более 10 тыс. проживавших там татар из-за преследований и репрессий были вынуждены переселиться из Крыма в Украину.
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