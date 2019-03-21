На международной конференции будут представлены проведенные исследования о причиненном во время оккупации ущербе Литве, Латвии и Эстонии, сообщил Минюст.
"Будет обсуждаться, какими правовыми средствами следует добиваться возмещения идентифицированых убытков", - говорится в пресс-релизе.
СССР оккупировал страны Балтии во время Второй мировой войны. Россия до этого времени отказывалась возместить ущерб от оккупации.
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