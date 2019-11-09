Падение Берлинской стены 30 лет назад стало "началом конца коммунистической тирании в Европе", считают главы МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, Латвии Эдгарc Ринкевичс и Литвы Линас Линкявичюс. Это событие "самым прямым и решительным образом ознаменовало крах империи зла" и позволило "порабощенным народам вернуться в семью свободной и демократической Европы", говорится в совместном заявлении, обнародованном в субботу, 9 ноября.

Открытие границы, разделяющей Восточный и Западный Берлин, вернуло надежду на свободу не только немцам, но также "всем тем, чьи права за "железным занавесом" на протяжении десятилетий нарушались", говорится далее в заявлении. Министры стран Балтии отметили, что "бесконечно благодарны" тем, кто отдал свою жизнь, чтобы приблизить падение Стены — "одного из самых темных символов разделенной Европы".

"Единство Европы не должно приниматься как должное"

Множество людей во всем мире, продолжающие сейчас борьбу за демократию, будут всегда напоминать нам о ценностях и принципах, которые мы защищаем, отмечают Рейнсалу, Ринкевичс и Линкявичюс. Они намерены принимать совместные усилия для "пресечения любых попыток разделить европейские нации и построить новые стены". "Единство и сила Европы не должны приниматься как должное, так как они требуют усердного труда и мудрых решений", — говорится в конце заявления.

Ранее, 6 ноября, глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) после встречи со своим эстонским коллегой Рейнсалу указал на важную роль стран Балтии в мирной революции 30 лет назад. Празднуя 30-летие падения Берлинской стены, мы "четко осознаем, что смелые граждане Эстонии, Латвии и Литвы внесли решающий вклад в эту смену эпох", отметил Мас.

9 ноября 1989 года — день падения Берлинской стены

В 1989 году коммунистический режим Германской Демократической Республики находился в глубочайшем кризисе. Самые массовые демонстрации с требованиями свободы и демократии прошли в Лейпциге 9 октября и 4 ноября — на площади Александерплац в Восточном Берлине. В середине октября генеральный секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Эрих Хонеккер (Erich Honecker), стоявший во главе ГДР, подал в отставку.

9 ноября гражданам ГДР разрешили подавать заявления на совершение частных поездок за границу без уважительных причин, после чего тысячи людей тут же устремились к контрольно-пропускным пунктам на границе с Западным Берлином. Власти оказались в замешательстве и вскоре дали указание открыть шлагбаумы.