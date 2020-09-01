Об этом, после прошедшей в понедельник трехсторонней встречи, информировало BNS Министерство энергетики Литвы.
"Позиция стран Балтии по вопросу отказа от закупок электроэнергии БелАЭС едина. Литва, Латвия и Эстония в сущности уже договорились и о необходимых дальнейших шагах, чтобы были осуществлены эффективные технические меры, которые позволят обеспечить непопадание на рынок стран Балтии электроэнергии из Беларуси с момента начала производства электроэнергии на БелАЭС", - заявлено в комментарии министерства.
По информации министерства, часть мер может быть осуществлена сразу, а часть – после внесения поправок в законодательства стран Балтии.
Эстонское отделение BNS на основании информации, полученной от министра по экономическим делам и инфраструктуре Таави Асу, сообщило во вторник, что отвечающие за энергетический сектор министерства трех стран договорились в понедельник о правилах торговли электроэнергией с третьими странами.
В соответствии с соглашением после запуска Белорусской АЭС торговля электроэнергией с Беларусью прекратится, для этого будет использоваться система сертификатов происхождения электроэнергии. Торговлю электроэнергией в ограниченном объеме переведут на направление Россия-Латвия, используя мощности, остающиеся после торговли между Балтийскими странами. Торговля электроэнергией между Калининградом и Литвой продолжится в прежнем объеме. Достигнута договоренность и по тарифам.
Новая трехсторонняя методика расчета пропускной способности для торговли с третьими странами регуляторам этого сектора будет представлена до конца недели, сообщается в пресс-релизе.
В понедельник председатель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) Инга Жилене заявила BNS, что методика на уровне регуляторов может быть утверждена в сравнительно сжатые сроки.
Латвия на прошлой неделе заявила, что остановит торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска БелАЭС. В Литве такое решение Риги оценили как прогресс в переговорах и пример солидарности в сфере энергетики.
После нового заявления Риги на прошлой неделе С. Сквернялис сказал, что страны близки к принятию политической декларации. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал BNS, что сейчас планируется окончательно согласовать текст политической декларации и одновременно принять трехстороннюю методику.
Литва - самый активный критик БелАЭС, которая расположена всего в 50-ти километрах от Вильнюса. Минск отвергает критику Литвы о несоблюдении требований безопасности.
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