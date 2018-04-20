"В настоящий момент мы не планируем увеличивать наше военное присутствие в регионе, но мы укрепим наши возможности в случае необходимости отправить дополнительные силы", — сказал он после встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте.

Эстония, Латвия и Литва, хранящие горькую память о полувековой оккупации СССР, призвали США дислоцировать на территории стран Балтии более многочисленный американский контингент, а также усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО.

В прошлом году НАТО развернуло в Польше и странах Балтии четыре многонациональных батальона.