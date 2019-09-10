Перед этим фон дер Ляйен организовала беседы со всеми лицами, которых члены ЕК представили в качестве кандидатов в комиссары.

Европейский совет теперь должен принять этот список. Затем список опубликуют в "Вестнике Евросоюза". Завтра вступающая в должность президент фон дер Ляйен объявит, как распределятся портфели и как она собирается организовать работу следующего состава Еврокомиссии.

Затем Европарламент должен одобрить полную коллегию комиссаров. Перед этим пройдут слушания кандидатов в комиссары в соответствующих комиссиях Европарламента. Когда Европарламент даст свое одобрение, по решению Европейского совета Еврокомиссия официально вступит в должность.

Список кандидатов в следующий состав комиссии:

Австрия: Johannes Hahn

Бельгия: Didier Reynders

Болгария: Mariya Gabriel

Хорватия: Dubravka Šuica

Кипр: Stella Kyriakides

Чешхия: Věra Jourová

Дания: Margrethe Vestager

Эстония: Kadri Simson

Финляндия: Jutta Urpilainen

Франция: Sylvie Goulard

Греция: Margaritis Schinas

Венгрия: László Trócsányi

Ирландия: Phil Hogan

Италия: Paolo Gentiloni

Латвия: Valdis Dombrovskis

Литва: Virginijus Sinkevičius

Люксембург: Nicolas Schmit

Мальта: Helena Dalli

Нидерланды: Frans Timmermans

Польша: Janusz Wojciechowski

Португалия: Elisa Ferreira

Румыния: Rovana Plumb

Словакия: Maroš Šefčovič

Словения: Janez Lenarčič

Швеция: Ylva Johansson

Европейский совет по соглашению с фон дер Ляйен назначил верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля (Испания).