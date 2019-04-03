В соглашении о сотрудничестве стран в оборонной сфере до 2024 года говорится, что США продолжат дислокацию сил в Балтийских странах "чтобы сдерживание укреплялось, и катализировались усилия Латвии, Литвы и Эстонии по развитию своей национальной обороны", сообщил Департамент обороны США.
В документе министерство обороны Литвы обязуется предоставить всю необходимую помощь в дислокации американских военных.
Сейчас военные США прибывают на учения в Литву из Польши. В Батальоне логистической поддержки ВС Литвы в Мариямполе постоянно дислоцированы 25 военных логистов США.
В Литву регулярно прибывают и военные сил спецопераций США, однако их количество не разглашается.
По роте военных США постоянно размещалось в Балтийских странах с аннексии Крыма в 2014 году до осени 2017 года, затем они были включены в дислоцированные в Латвии, Литве и Эстонии международные батальоны НАТО.
Литва и США также договорились сотрудничать в международных операциях, в сфере кибернетической безопасности, делиться разведывательной информацией.
Вашингтон обещал Литве финансово помочь в закупках противотанковых систем, систем воздушной обороны и разведки.
США также обязались выделить Литве средства для приобретения оборудования для военно-морских сил с целью замены имеющихся до сих пор платформ советского производства, говорится в сообщении.
Соглашение в Пентагоне подписали директор по оборонной политике литовского министерства обороны Робертас Шапронас и временный помощник секретаря по обороне США Кетрин Вилбаргер.
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