В совместной декларации, которую в воскресенье после обеда подписали в Вильнюсе секретарь энергетики США Рик Перри и министры Литвы, Латвии и Эстонии, говорится, что США могут оказывать стратегическую и техническую поддержку.

В декларации подчеркивается, что сейчас очень важно "повышать кибербезопасность стратегической энергетической инфраструктуры Балтии".

"Мы видим очень важную роль, которую США могли бы сыграть в оказании Балтийским государствам стратегической и технической поддержки", – говорится в декларации.

Представители правительства Литвы сказали BNS, что Литва надеется на участие американских предприятий в модернизации компьютерных систем управления энергосетями SCADA, улучшении защиты от вторжения, также планируется обмен специалистами информацией.

"При реализации этого проекта очевидно, что это связано с безопасностью, стабильностью энергосистемы. Мы хотим застраховаться, чтобы в таких ситуациях иметь и техническую поддержку США", – сказал журналистам министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

"Действующие в странах Балтии информационные системы SCADA созданы именно США, мы сегодня говорили об этом, как следует укреплять сотрудничество в дальнейшем", – добавил он.

По словам министра, за полгода намечается создать платформу сотрудничества специалистов.

"Мы договорились, что будет создаваться такая платформа, программы сотрудничества Балтийских стран именно в области кибернетической безопасности. Это будет сделано примерно за полгода", – сказал Ж. Вайчюнас.

Ответственный за кибербезопасность вице-министр обороны Эдвинас Керза сказал BNS, что для Литвы важно, чтобы США участвовали в модернизации систем производства и распределения электроэнергии, внедряя обеспечивающие безопасность технологии".

Источники кибератак в документе не названы, но литовская разведка в этом году предупредила, что "энергетический сектор страны является одной из мишенью кибергруппировок России".

В обнародованном отчете разведслужбы Литвы утверждают, что фиксируют повторяющиеся попытки России предпринять разведку на предмет систем энергетического сектора Литвы.

"Энергетический сектор еще остается кибернетической мишенью России. Сети постоянно сканируются в поисках слабых мест в безопасности и управлении", – сказал Э. Керза BNS.

Чтобы ослабить зависимость от Москвы, страны Балтии намерены до 2025 года объединиться с энергосистемой Европы.

Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце БРЭЛЛ постсоветской энергосистемы и зависимы от диспетчерской в Москве и российской энергосети.

В целях более гармоничной отключения в переговорах с Россией и Белоруссией собирается участвовать Еврокомиссия.