Генеральная прокуратура в понедельник сообщила, что получила из США ответ на направленное в сентябре международное ходатайство о помощи.

"В нем указано, что у США нет возможности предоставить запрашиваемые данные и ответы на вопросы литовских прокуроров", - утверждает прокуратура.

Прокуроры сообщают, что продолжают досудебное расследование "в соответствии с составленным планом расследования и процессуальных действий". Подчеркивается, что установить все важные для расследования обстоятельства и дать им оценку можно "только после того, как будут собраны все необходимые данные".

В декабре 2014 года Сенат США обнародовал отчет о секретных центрах ЦРУ для содержания задержанных. В отчете упоминается "фиолетовый" центр, действовавший в 2005–2006 годах. Правозащитники считают, что этот центр действовал в Литве, в Антавиляй, что под Вильнюсом.

В 2014 году после решений судов Генпрокуратура начала досудебное расследование о вероятной незаконной транспортировке людей через госграницу, в 2015 году подключила к нему возобновленное расследование о вероятных злоупотреблениях должностных лиц. Международные ходатайства о помощи были направлены в США, Польшу, Румынию и другие государства. Расследование ведется до сих пор, подозрения никому не предъявлены.

Прокуратура указала, что из некоторых государств были получены ответы, "однако никакие важные для расследования данных до сих пор не получены". Больше никакой информации о расследовании не сообщается, так как она, как отмечает прокуратура, признана государственной или служебной тайной.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге 31 мая этого года объявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме. Представители литовского правительства утверждали в ЕСПЧ, что в помещениях в Антавиляй должен был действовать центр поддержки разведки, а вызвавшими подозрение самолетами в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.

Литва направила жалобу в связи этим решением суда в Большую коллегию ЕСПЧ. Будет ли она принята, станет известно во вторник.