На официальном сайте президента России упоминания о поздравлении редакции найти не удалось.

Королева Великобритании Елизавета II посылает наилучшие пожелания и желает всего самого наилучшего жителям Литвы в предстоящие годы.

"Я очень рад поздравить Вас, Ваше Превосходительство, с Днем восстановления Литовского государства и искренне пожелать счастья и процветания жителям Вашей страны", - говорится в поздравлении Императора Японии Нарухито.

"Жители Литвы всегда оставались верными своей культуре и защищали свою государственность. С момента "Балтийского пути" в 1989 году, когда поющие люди образовали живую цепь, соединившую Эстонию, Латвию и Литву, до провозглашения Независимости в 1990 году, до баррикад у стен парламента, построенных для защиты здания Сейма от советских войск в 1991 году, на протяжении всего этого времени Литва успешно боролась за человеческое достоинство и суверенитет государства", - говорится в поздравлении Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркивает, что Литва является и остается важным партнером Германии в Европейском союзе и НАТО, а взаимовыгодное сотрудничество опирается на доверительные и дружественные отношения.

"Хочу еще раз подтвердить важность для Франции существующих между нашими странами связей дружбы и сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС. В этом году Франция будет продолжать вносить свой вклад в обеспечение безопасности в регионе Балтийского моря, особенно это касается участия в миссии по патрулированию воздушного пространства Балтийских государств и в дислоцированном в Литве батальоне НАТО", - говорится в письме Президента Франции Эммануэля Макрона.

Поздравляя Литву, Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла отметил, что в контексте давней и глубокой дружбы, которые неизменно укрепляются благодаря общим ценностям, способствующим процессу европейской и трансатлантической интеграции, Вильнюс и Рим смогли установить взаимовыгодный политический диалог и плодотворное сотрудничество в области экономики и культуры.

Накануне 16 Февраля Литву также поздравили Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа, Король Испании Филипп, Король Марокко Мухаммед VI, Король Швеции Карл XVI Густав, Генерал-губернатор Австралии Дэвид Харли, Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, Президент Индии Рам Натх Ковинд, Президент Индонезии Джоко Видодо, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, Президент Румынии Клаус Йоханнис, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова, Президент Финляндии Саули Ниинистё и Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга. Свои поздравления также прислали главы Афганистана, Бенина, Буркина-Фасо, Египта, Габона, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Шри-Ланки и других государств.